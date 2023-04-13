Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій, він розрахований на США та Британію

Український стартап Zeely, який розробляє АІ-застосунок для створення та просування сторінок малого та середнього бізнесу у соцмережах, залучив $1 млн seed-інвестицій.

Як пише TechCrunch, інвестиції були залучені від українських фондів Vesna.Capital, ZAS Ventures та Angel One Fund, білоруського Imaguru Ventures, а також бізнес-ангелів, передає ain.ua.

Zeely – це мобільний застосунок зі штучним інтелектом для збільшення продажів малого бізнесу. Стартап заснували українці Дмитро і Ярослав Самойлюки та Аліна Бондаренко.

Головна аудиторія Zeely – користувачі з США, Великої Британії, Бразилії та Мексики. За словами співзасновника фонду ZAS Ventures Андрія Зінчука, всього їх понад 8000, а регулярний щомісячний дохід продукту складає більше ніж $45 тис., темп зростання становить 150% щоквартально.