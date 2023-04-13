Україна збільшила експорт електроенергії до Молдови майже вдвічі

Експорт електроенергії до Молдови 13 квітня зріс майже вдвічі – до 965 МВ-год, водночас до Польщі експорт відсутній.

Про це свідчать дані мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, передає Інтерфакс-Україна.



Так, постачання до Молдови здійснюватиметься 14 годин на добу на потужності щонайменше 30 МВт і максимум 95 МВт.



На 13 квітня 460 МВт із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності перетину до Молдови забронювали 8 компаній: державний енерготрейдер "ЕКУ", ПрАТ "Укргідроенерго", "Д. Трейдинг", "Артлекс-Енерджі", "Сіпіджі Енерджі", "ДЕ Трейдинг", "ЕРУ Трейдинг" та "Астат Енерджі".

Як повідомлялося, 7 квітня міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Уже 10 квітня "Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.

12 квітня Міненерго повідомило про відновлення експорту електроенергії до Польщі.

Окрім молдовського та польського напрямів, також вирішується питання відкриття експорту до Словаччини.



Експорт електроенергії з України було зупинено з 11 жовтня 2022 року після початку масованих атак на енергосистему країни.