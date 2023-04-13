Apple відмовилась від вольфраму, танталу та золота з РФ, а Samsung продовжує їх купувати, – ЗМІ

Apple офіційно повідомила, що припинила використовувати російські вольфрам, тантал і золото. При цьому Samsung продовжує закуповувати російські дорогоцінні метали, хоча і припинив постачання своєї електроніки до Росії.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на звіти компаній.



Так, Apple у звіті про використання цінних металів зазначає, що відмовилася від використання вольфраму, танталу та золота від російських підприємств "на вимогу уряду США". Водночас зазначається, що компанія досі отримує вольфрам із заводу "Молірен" у Московській області.



При цьому Samsung у своєму звіті пише, що продовжує використовувати російські метали, зокрема тантал, вольфрам та золото від десятків підприємств РФ.

Співрозмовник видання, близьке до одного з заводів, заявив, що підприємства не постачають метали Apple і Samsung безпосередньо. За його словами, головним офіційним напрямом експорту став Казахстан. Реекспорт йде також через Індію та Китай.



Apple не має власного виробництва пристроїв, найбільший контрактний партнер компанії Foxconn, далі йдуть Quanta, Compal, Flextronics і Inventec, пояснює виконавчий директор Консорціуму російських розробників систем зберігання даних Олег Ізумрудов. За його словами, основними покупцями російських металів є зараз китайські компанії, які пізніше перепродують сировину на різні фабрики.