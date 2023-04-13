ВВП України впав за рік великої війни на 29,1%, – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2022 року через повномасштабну російську військову агресію впав на 29,1%.

Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики (Держстат).

Номінальний ВВП України минулого року, за оцінкою Держстату, склав 5,19 трильйона гривень.

Держстат уточнив, що зміна дефлятора загалом за 2022 рік склала 34,3%, у тому числі у четвертому кварталі 36,5% порівняно з 38,1% у третьому, 37,7% у другому та 25,5% у першому кварталі.

Як повідомлялося, за оцінками Держстату, реальний ВВП України у четвертому кварталі минулого року впав у річному вираженні на 31,4%, у третьому – на 30,6%, у другому – на 36,9%, у першому кварталі – на 14,9%.

Мінекономіки оцінювало падіння ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 30,4% (+-2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.