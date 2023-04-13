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Новини Макроекономіка
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ВВП (1044) Держстат (1376)

ВВП України впав за рік великої війни на 29,1%, – Держстат

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка

Реальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2022 року через повномасштабну російську військову агресію впав на 29,1%.

Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики (Держстат).

Номінальний ВВП України минулого року, за оцінкою Держстату, склав 5,19 трильйона гривень.

Держстат уточнив, що зміна дефлятора загалом за 2022 рік склала 34,3%, у тому числі у четвертому кварталі 36,5% порівняно з 38,1% у третьому, 37,7% у другому та 25,5% у першому кварталі.

ВВП України впав за рік великої війни на 29,1%, – Держстат 01

Як повідомлялося, за оцінками Держстату, реальний ВВП України у четвертому кварталі минулого року впав у річному вираженні на 31,4%, у третьому – на 30,6%, у другому – на 36,9%, у першому кварталі – на 14,9%.

Мінекономіки оцінювало падіння ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 30,4% (+-2%), що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.

Автор: Михайло Орлюк
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надо поклониться агенту кацапов гетманцеву, а также янелохумнесорокдва и всей верховной зРаде... после чего посидеть, подумать, оклиматься и... чему удивляться - у власти янелохмнесорокдва четырежды отказник, без капельницы секретута дерьмака жить не может... жирносвин немытый и небритый ивановчук... засилие агентуры кацапов... СБУ - нулевое... но все изменится после того, как... и это будет очень скоро...
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13.04.2023 15:54 Відповісти
Зато у нас курс укрепился на 10% и гривна в первом квартале,стала самой сильной мировой валютой,не смотря на этот пиз..ц в экономике!Вопрос-для чего это было сделано в текущих реалиях-остается открытым..Идиоты....
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13.04.2023 15:57 Відповісти
А що ти пропонуєш? Обвалити гривню ще на 30%?
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13.04.2023 17:37 Відповісти
Предлагаю укрепить до 10,чтоб у тебя зарплата была как у Уорена Баффета А пенсионеры пенсий по 1тыс.евро получали..а военные,по 10 штук баксов.
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13.04.2023 18:09 Відповісти
Нагадаю всім невиліковним -
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13.04.2023 16:47 Відповісти
 
 