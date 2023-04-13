Поблизу енергоблока на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна, – "Енергоатом"

Поблизу машинної зали 4-го енергоблоку окупованої Запорізької атомної електростанції вибухнула російська міна.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, щоб цього не побачили експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомлялося, напочатку квітня російські окупанти викрали ще чотирьох працівників Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 29 березня гендиректор МАГАТЕ Гроссі здійснив другий візит на окуповану Запорізьку АЕС. Його метою було побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС від вересня 2022 року.

Після візиту на ЗАЕС Гроссі заявив, що кількість військ у регіоні, де розташована станція, значно збільшилася, і її більше неможливо захистити.