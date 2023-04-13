США планують до вересня надати нову грантову допомогу Україні, – міністерка фінансів

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила про плани Вашингтона забезпечити Україну до вересня цього року додатковою фінансовою підтримкою, а також іншими формами допомоги.

Про це вона повідомила під час міжнародного круглого столу щодо підтримки України, організованого МВФ і Світовим банком, передає Укрінформ.

"Ми маємо поточні плани щодо надання додаткової допомоги (Україні, – ред.) до вересня – усе це гранти, а також забезпечити підтримку енергетичної безпеки на ранньому етапі відновлення", – зазначила очільниця американського Мінфіну.

Вона також наголосила, що підтримка України – це спільна справа.

"Ми вітаємо зусилля наших союзників і партнерів щодо надання значної, очікуваної і своєчасної допомоги, а також закликаємо всіх продовжувати це робити", – наголосила міністерка.

Водночас Єллен підкреслила важливість "міжнародної коаліції" країн, які запровадили потужний тиск санкцій на Росію та продовжують посилювати його.

Це, за її словами, "обмежує доступ РФ до технологій та обладнання, необхідних для забезпечення її військ". Крім того, завдяки міжнародному ембарго та введеним обмеженням цін на російську нафту та нафтопродукти, Росія втрачає ключове джерело доходів, але при цьому зберігається стабільність на світовому нафтовому ринку.

У цьому контексті Єллен підкреслила, що державний дохід РФ від податків на енергоносії впав більше ніж на 40% лише з моменту запровадження цінових обмежень на нафту в порівнянні з минулим роком.