СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 мільярда
Новини БізнесЦензор Корупція
За матеріалами Служби безпеки арештовано майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на загальну суму 3,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.
"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", – йдеться у повідомленні.
Наразі Міністерством юстиції вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха, додали в СБУ.
У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) відбулися обшуки в офісах підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.
Під час них виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Як повідомлялося, 10 квітня СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського, через спробу вивести бізнес з-під санкцій.
На початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.
Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.
Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.
Будь ласка, зачекайте...
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства.
Кодекс України «Про Надра» (Стаття 4) « Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування.
Як же він зміг обійти цю статтю кодексу та приватизувати 30 газових свердловин?
Можливо, отримав в користування, як і інші олігархи?
Для прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, центральний орган виконавчої влади у відповідній сфері готує у порядку, встановленому Президентом України, подання на ім'я Президента України.
"Рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів.
У випадку Новінского, навіть якби він вчинив важкий карний злочин, це не було б підставою для припинення його громадянства. Закон є Закон.
Перевірка в даному випадку нічого не дасть. А оскільки Закон зворотньої сили немає, то і прийняття окремого закону про Новінского, не буде мати правових наслідків.
Тож, Ви закликаєте до порушення Закону в країні, яка і воює то зараз за те, щоб саме Закон був в цій державі, на відміну від сусідній, один для всіх.
В так - Україна - країна Закону - саме за це полягла Небесна Сотня - саме за це - зараз наші Воїни на фронті віддають життя