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Новини Корупція
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арешт (782) Новинський (217) СБУ (1448)

СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 мільярда

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новинський

За матеріалами Служби безпеки арештовано майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського на загальну суму 3,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", – йдеться у повідомленні.

Наразі Міністерством юстиції вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха, додали в СБУ.

У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) відбулися обшуки в офісах підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.

Під час них виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, 10 квітня СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського, через спробу вивести бізнес з-під санкцій.

На початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Арештувати не значить конфіскувати! Ця гніда, має бути позбавлена украінськлго громадянмтва йще позавчора!!
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13.04.2023 11:37
+2
Це хіба нормально ? Агент Кремля , спонсор РПЦ МП в Україні (УПЦ) олігарх Новинський десятиліття працює проти України , прихватихував купу підприємств і активів , прихватизував 30 сердловин ..., а гроші , які це падло заробляє в Україні йдуть на боротьбу проти України і підрив національної безпеки ! ! ! Новинський має сидіти на лаві підсудних , як зрадник-громадянин України !
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13.04.2023 13:38
+2
На жаль, з запізненням обнуляють цю "...суку православную, б..ть !" Ну, хоч так.
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13.04.2023 16:11
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Арештувати не значить конфіскувати! Ця гніда, має бути позбавлена украінськлго громадянмтва йще позавчора!!
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13.04.2023 11:37 Відповісти
Тобто, Ви публічно закликаєте до порушення Конституції ?

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства.
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14.04.2023 09:28 Відповісти
Я публічно виступаю за перевірку надання новинськоиу та іншим громадянам рфіі громадянства Украіни і позбавлення іх його, бо воно отримано незаконним шляхом!
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14.04.2023 20:33 Відповісти
А хто має проводити цю перевірку? якщо Ви так ставите питання.
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14.04.2023 21:34 Відповісти
І ще питання: ця перевірка з заздалегідь визначеним результатом? Тобто, є варіант, що перевірка підтвердить, що громадянство було видано законно, чи обов'язково результат перевірки має бути тіки таким, що громадянство було видано незаконно?
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14.04.2023 21:52 Відповісти
І третє питання: яка стаття Конституції передбачає позбавлення громадянства, якщо воно було видано з порушенням законодавства?
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14.04.2023 21:54 Відповісти
аж 9 годиков прошло как СБУ подняло свои жырные жопы что бы арестовать какойто сарай в полтав. области (и оценили наверно нарисованные запасы газа для хоть какойто цифры), вам же придурки Форбс пишет что православная **** владеет активами на1,4 млрд долл, это далеко не 3,5 млрд. грн. и на фоне ахметова он никто, потому что ахметов решает кому занести взятки
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13.04.2023 12:50 Відповісти
СБУ все знає, але виконує команди тієї влади яку ви вибрали.
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13.04.2023 14:44 Відповісти
Це хіба нормально ? Агент Кремля , спонсор РПЦ МП в Україні (УПЦ) олігарх Новинський десятиліття працює проти України , прихватихував купу підприємств і активів , прихватизував 30 сердловин ..., а гроші , які це падло заробляє в Україні йдуть на боротьбу проти України і підрив національної безпеки ! ! ! Новинський має сидіти на лаві підсудних , як зрадник-громадянин України !
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13.04.2023 13:38 Відповісти
"прихватизував 30 сердловин "

Кодекс України «Про Надра» (Стаття 4) « Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування.


Як же він зміг обійти цю статтю кодексу та приватизувати 30 газових свердловин?

Можливо, отримав в користування, як і інші олігархи?
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14.04.2023 21:43 Відповісти
Ту Де Вега, не хвилюйтеся, ваш новинський ця «**** провославна» вже у Цюріху, біля родича Патриарха Кирилла видає з себе святого((((
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14.04.2023 21:54 Відповісти
Я хвилююсь, щоб ми не перетворилися на країну політичної доцільності, а не Закону. За що тоді в такому випадку вмирають наші хлопці?

Для прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, центральний орган виконавчої влади у відповідній сфері готує у порядку, встановленому Президентом України, подання на ім'я Президента України.

"Рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів.

У випадку Новінского, навіть якби він вчинив важкий карний злочин, це не було б підставою для припинення його громадянства. Закон є Закон.

Перевірка в даному випадку нічого не дасть. А оскільки Закон зворотньої сили немає, то і прийняття окремого закону про Новінского, не буде мати правових наслідків.

Тож, Ви закликаєте до порушення Закону в країні, яка і воює то зараз за те, щоб саме Закон був в цій державі, на відміну від сусідній, один для всіх.
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14.04.2023 22:16 Відповісти
Ви, мабуть не в Украіні! Ккраіна - це краіна закону? Я бачу, що вас хвилює дотримання звкону саме стосовно новинського!!! Може переличити йще його видатні заслуги за які він отримав громадянство- подарунки паші мерседесу та онуфрію не рахуються
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15.04.2023 06:45 Відповісти
Якщо Новінского - громадянина України - будуть незаконно дискримінувати, засуджувати , то и Сашу Козакову теж так чекає , це тіки питання часу, коли беззаконня прийде і до вас, і до кожного. І тоді Ви згадаєте мої слова, та зрозумієте, про що я кажу.
В так - Україна - країна Закону - саме за це полягла Небесна Сотня - саме за це - зараз наші Воїни на фронті віддають життя
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15.04.2023 10:36 Відповісти
Ви не відповіли на моє питання! Лозунги ваші мене не турбують, якщо громадянин новинський отримав незаконно громадянство, то він має бути його позбавлений- ось це буде законно! Якщо вам ,Туя ,щось не зрозуміло; то вчиться! Діалог з вами закінчено!
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15.04.2023 13:46 Відповісти
На жаль, з запізненням обнуляють цю "...суку православную, б..ть !" Ну, хоч так.
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13.04.2023 16:11 Відповісти
Сразу надо передать один миллиард "Киевгорстрою", пусть начинают строительство.
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14.04.2023 10:08 Відповісти
 
 