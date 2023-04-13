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Гаага (41) компенсації (248) Нафтогаз (3161) Росія (11655) суд (3141)

"Нафтогаз" відсудив у Росії в Гаазі $5 мільярдів за втрачене в Криму майно

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нафтогаз

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня зобов’язав Росію сплатити НАК "Нафтогаз" $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в анексованому Криму у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Попри намагання Росії завадити правосуддю, Арбітражний трибунал зобов’язав РФ компенсувати "Нафтогазу" збитки обсягом у $5 млрд. Йдеться про наслідки захоплення Росією наших активів у Криму в 2014 році. Тепер Росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом", – наголосив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Зазначається, що Арбітражний трибунал підтвердив, що Росія повинна в повному обсязі компенсувати збитки "Нафтогазу", спричинені незаконним захопленням активів компаній групи у Криму.

Як пояснили у компанії, арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови РФ від добровільного виконання рішення суду, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації.

Суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів "Нафтогазу" до моменту їхньої експропріації.

Сума компенсації, встановлена цим рішенням, є найбільшою сумою, присудженою міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму.

Крім цього, суд ухвалив рішення, що Росія повинна відшкодувати "Нафтогазу" витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.

Як повідомлялося, 15 лютого 2016 року, Російської Федерації було вручено офіційне письмове повідомлення НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", ПАТ "Укртрансгаз", ДК "Лікво", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта" та ДК "Газ України" про інвестиційну суперечку в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією. Причиною суперечки була незаконна експропріація РФ інвестицій групи "Нафтогаз" на території Криму. Арбітражне провадження було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядалася при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

У лютому 2019 року трибунал підтвердив провину Росії у втраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму. Росія це рішення не визнала.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+14
Разминка перед репарациями)))
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13.04.2023 11:24
+13
Зараз почнеться вій на болотах та погрози знищити світ за допомогою ЯЗ.
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13.04.2023 11:28
+4
Гундосий сміється та потирає липкі долоні (десь за спиною, тримаючи нитки, що ведуть до маріонетки, посміхається бородата бабуся, що тоскує за великими грошима)

між ними відбувається діалог:

-"Треба пошвидше витратити ці кошти на дороги" - каже гундоса маріонетка
- "Так-так, поки йде війна -лохи і не помітять. Особливо на ті дороги, що йдуть до кордону з нашими стратегічними партнерами - росією та білоруссю" - відповідає бородата бабуся
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13.04.2023 11:34
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Разминка перед репарациями)))
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13.04.2023 11:24 Відповісти
Если собрались освободить Крым, то данные движения наоборот говорят об обратном.
Нафтогаз действует против самой Украины.
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13.04.2023 13:52 Відповісти
Объясню:
Они выплачивают и имущество по закону переходит к ним.
При освобождении Крыма, имущество прийдется выкупать у них снова!
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13.04.2023 13:54 Відповісти
Отминусуется от репараций.
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13.04.2023 15:51 Відповісти
Уже дополнили, после окончания боевых действий.
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13.04.2023 16:01 Відповісти
Це не так!Це компенсація збитків за 10 років а не угода з купівлі-продажу,зокрема неотримана вигода від використання активів .
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13.04.2023 22:33 Відповісти
Речь идет о последствиях захвата Россией наших активов в Крыму в 2014 году.
----
Если бы было про убытки, то так и написали. Причиненные убытки.
Тут же про активы компании речь.
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13.04.2023 22:37 Відповісти
Ви не праві - це не компенсація збитків у тому розумінні що ви написали ( втрачена вигода) , а компенсація за незаконно відібране майно . До вашого питання може іще колись справа дійде .
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14.04.2023 00:53 Відповісти
Якщо буде що викуповувати ..... вишки бойка вже у напрямку корита мацкви рушили , а це були одні з найвартісніших активів .
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14.04.2023 00:44 Відповісти
Если бы их уничтожили, то не было бы компенсации за них.
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14.04.2023 00:48 Відповісти
Це серйозно ? (( Іх унічтожілі нємного позже 2014 года , а іск подан на то врємя ((
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14.04.2023 00:51 Відповісти
непогано...
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13.04.2023 11:25 Відповісти
Зараз почнеться вій на болотах та погрози знищити світ за допомогою ЯЗ.
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13.04.2023 11:28 Відповісти
не почнеться: ві всьо врьотє
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13.04.2023 18:04 Відповісти
Гундосий сміється та потирає липкі долоні (десь за спиною, тримаючи нитки, що ведуть до маріонетки, посміхається бородата бабуся, що тоскує за великими грошима)

між ними відбувається діалог:

-"Треба пошвидше витратити ці кошти на дороги" - каже гундоса маріонетка
- "Так-так, поки йде війна -лохи і не помітять. Особливо на ті дороги, що йдуть до кордону з нашими стратегічними партнерами - росією та білоруссю" - відповідає бородата бабуся
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13.04.2023 11:34 Відповісти
Ти зараз біля них стоїш?
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13.04.2023 12:01 Відповісти
Он на параллельном телефоне.
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13.04.2023 15:53 Відповісти
А нагадайте-но мені, хто тоді був очильником "Нафтогазу"?

Цікаво: як швидко на "єдиному аналі" це запишуть в перелік перемог найвеличнішого? 🤔
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13.04.2023 11:59 Відповісти
Той кого тепер суд відмовився судити .
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14.04.2023 00:45 Відповісти
краще скажіть .хто отримає опупенну премію і йому за це нічого не буде. цікаво .чи за прой ...би їх матерільно штрафують. чи як завжди. тарифи для народу піднімають .щоб чергову чи премію чи прой...об прикрити
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13.04.2023 12:05 Відповісти
Ніхто не отримає , не змішуйте до однієї купи втрачену вигоду , як у випадкові виплаченої газпромом компенсації при Коболєву , і відшкодування прямих збитків ; послуги адвокатів будуть покриті за рахунок стягнутої суми судових витрат .
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14.04.2023 00:49 Відповісти
15 лютого 2016 року...Головою Нпфтогазу був Коболєв, а "зелені" мають наразі до нього претензії, як і деякі недолугі дописувачі
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13.04.2023 12:21 Відповісти
Тобто, якщо орда заплатить 5млрд то ті активи будуть ординські?

Так можливо й Крим визнаєм ординським?
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13.04.2023 12:23 Відповісти
Тобто орда сьогодні виплатить реальну вартість того що у 2014 загребла , що у цьому поганого ? Що поганого було б у тому що всі підраховані на сьогодні збитки України від кацапської агресії були б стягнуті майном і коштами параші, як і все що вивозиться з параші вилучалося б як компенсація на користь України з урахуванням втраченої вигоди ?
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14.04.2023 01:04 Відповісти
интересно как суд оценил отжатые вышки Бойка по 200 млн. долл или как Герой Бойко покупал по 400?
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13.04.2023 12:55 Відповісти
Сказано - по справедливой цене...
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13.04.2023 15:55 Відповісти
справедливо 400 потому что Герой бойко своровал +200 млн. в народа Украины, каждый житель заплатил рыгоаналу, но все то знают что больше чем 200 вышка не стоит
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13.04.2023 18:18 Відповісти
220 млн. долл. - цена вышки, а платили 400.
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13.04.2023 18:55 Відповісти
Справедлива ціна - це вартість придбання з вирахуванням амортизаційного зносу ; все решта - від лукавого , як на митниці з розмитненням транспорту - придбане за тисячу оцінюється в десять тисяч , а феррарі завозять як гуманітарну допомогу за 0.0 ((
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14.04.2023 01:08 Відповісти
Такие новости нужно перепроверять. На сайте суда пока ничего нет(может быть не знают, кто такой Чернышов?), статус и дата решения в состоянии pending или "-". Будет забавно, если и на завтра ничего не изменится
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13.04.2023 13:34 Відповісти
А как вообще в суд на этих петухов подать частному лицу,кто знает пошагово??
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13.04.2023 13:51 Відповісти
Грошей ще нема, а хтось премію отримає. Коболєв мабуть слиною сходить...
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13.04.2023 14:01 Відповісти
А точно отримає?
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13.04.2023 16:47 Відповісти
Головне, щоб якась падла, яка буде керувати Нафтогазом під час отримання грошей (коли це буде), не перерахувала премію в $100500 млн своїй мамі.
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13.04.2023 14:03 Відповісти
Скоріш за все, цих грошей ніхто ніколи не побачить..
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13.04.2023 16:48 Відповісти
Очень нескоро, скорее всего
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14.04.2023 08:03 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

4 ч

Голова Нафтогазу Олексій Чернишов швиденько прибрав посилання на сторінку суду в своєму Фейсбуці Посилаємо Вові виделку. З вух лапшу знімати
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13.04.2023 22:26 Відповісти
 
 