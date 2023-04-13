Країни G7 можуть у травні запровадити санкції проти російських алмазів, – ЗМІ

Країни "Великої сімки" розглядають можливість запровадження санкцій проти алмазів, які поставляє російська алмазодобувна компанія "Алроса".

Про це пише The Economic Times з посиланням на місцевих керівників галузі, перадє liga.net.

Індія – світовий центр ограновування алмазів. У місті Сурат, розташованому в західному штаті Гуджарат, в цій галузі працюють майже 3 млн людей. Видання вказує, що вони ограновують та полірують дев'ять з десяти алмазів у світі.

За словами Віпул Шаха з Ради сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів, поки що невідомо, в якій формі будуть введені санкції, проте "вже зрозуміло, що вони почнуться з великих алмазів".

Видання пише, що в Індії очікують на санкції вже у травні – напередодні ювелірної виставки в Лас-Вегасі, яка пройде в першу тиждень червня.

На російську Алросу припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у $2,5 млрд.

Компанія перебуває під санкціями США та Великої Британії, але поки що Індія може вільно експортувати каміння з Росії до США та інших країн G7, якщо вони зазнають суттєвої трансформації. Під час цього змінюється спеціальний код каміння – шестизначний номер, який використовується для ідентифікації товарів у транскордонній торгівлі.

В Індії сподіваються, що G7 перегляне свої плани.

"Кількість осіб, зайнятих в огранюванні та поліруванні алмазів, набагато вища у порівнянні з нафтовою промисловістю. Країни G7 повинні переглянути це питання", – сказав один зі співрозмовників видання.