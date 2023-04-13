Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії ще на $500 мільйонів

Велика Британія готова надати Україні додаткові кредитні гарантії на $500 млн, довівши цьогоріч загальну суму до $1 млрд.

Про це заявив міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант, передає Reuters.



Він сказав, що британські кредитні гарантії були важливими для забезпечення ширшого чотирирічного пакету підтримки Україні від Міжнародного валютного фонду на суму $15,6 млрд.



"Це фінансування підвищить економічну стійкість України та посилить її опір Росії", – йдеться у його заяві.



Гарантія за кредитом була вперше детально описана в письмовій заяві до парламенту минулого місяця.



Наразі Велика Британія пообіцяла Україні підтримку у розмірі 6,5 млрд фунтів стерлінгів ($8,1 млрд) після вторгнення Росії у лютому 2022 року, а останні кредитні гарантії допоможуть фінансувати українські держустанови, такі як школи та лікарні, заявило Міністерство фінансів.



Хант також сказав, що країна завершила виділення додаткових $670 млн для Фонду скорочення бідності та зростання МВФ та $3,3 млрд для Фонду стійкості МВФ, який підтримує енергетичні проєкти і проєкти боротьби зі зміною клімату.



11 квітня МВФ покращив свій прогноз щодо економіки Великої Британії, але все ще очікує, що цього року валовий внутрішній продукт країни скоротиться більше, ніж у будь-якій іншій великій західній економіці.



Згідно з даними МВФ, інфляція у Великій Британії цього року становитиме в середньому 6,8%, проти 9,1% у 2022 році, але вище прогнозованих 5,3% для єврозони.