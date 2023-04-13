Україна та США підписали меморандум про підтримку інвестицій для проєктів розвитку та відновлення економіки

Україна та США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"На полях Spring Meetings підписали меморандум із Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки", – зазначив він.

За словами очільника уряду, приватний капітал є невід’ємною складовою відновлення та сталого зростання України. Тому іноземні інвестиції будуть одним із драйверів вітчизняної економіки, додав він.

"Україна має широкі інвестиційні можливості, які дадуть змогу розкрити економічний потенціал. DFC та USAID допоможуть залучити приватні інвестиції в сектори, які мають першочергове значення для економіки. Вдячні за партнерство та допомогу на цьому шляху", – наголосив Шмигаль.