Швейцарські банки закриватимуть рахунки російських клієнтів у разі сплати податків до бюджету РФ, – ЗМІ

Швейцарські банки з березня почали попереджати клієнтів із Росії, що закриють їхні рахунки, якщо виявлять випадки сплати податків до російського бюджету.

Про це повідомляє РБК з посиланням на адвокатів, які працюють у Швейцарії, та співрозмовника у банківському секторі країни.



Керуючий партнер Швейцарського юридичного бюро LEOLEX Роман Кудінов розповів, що погрози закрити рахунки почали отримувати близько місяця тому російські клієнти банків UBS та Сredit Suisse – до бюро звернулося близько десяти осіб, які отримали неофіційне попередження телефоном.

За словами Кудінова, співробітники банків пригрозили, що рахунки клієнтів будуть закриті, якщо вони не перестануть бути власниками компаній, які розташовані в РФ та сплачують податки до російського бюджету. "Дії банків поки що носять вибірковий, а не масовий характер", – додав співрозмовник видання.



Інший швейцарський адвокат розповів, що його клієнти зіткнулися із блокуванням рахунків через сплату податків до російського бюджету. Джерело в банківському секторі країни сказало, що листи з попередженнями своїм деяким клієнтам міг розсилати банк UBS.



Кудінов пов’язує кроки банків із тиском на них швейцарської влади, парламентських партій і Держсекретаріату Швейцарії з економіки, які заявили про посилення контролю за виконанням санкцій проти Росії.