CБУ провела обшуки у газовій компанії Новинського через спробу вивести бізнес з-під санкцій

Служба безпеки України (СБУ) 10 квітня провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy в Яхниках (Полтавська область), під час якого було вилучено низку документів.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE), передає Інтерфакс-Україна.

Згідно із повідомленням, обшук проводився у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальній справі щодо обставин реорганізації групи Smart Holding, яка раніше оголосила про зміну власника, яким донедавна був екснародний депутат Вадим Новинський.

Після обшуку до офісу Enwell Energy надійшли рішення Шевченківського районного суду Києва про накладення арешту на певні матеріальні активи двох компаній групи – представництва Regal Petroleum та "Аркона Газ-Енергія".

"В результаті буде запроваджено обмеження на здійснення будь-яких дій, які можуть змінити реєстрацію прав власності щодо таких активів. Однак їх використання не обмежене, і, отже, компанія може продовжувати роботу та видобуток газу та конденсату за цими ліцензіями", – зазначили в Enwell. Energy.

Крім того, Міністерство юстиції України видало наказ про анулювання реєстраційного запису, зробленого від імені дочірньої компанії ТОВ "Регал Петролеум Корпорейшн (Україна) Лімітед" у Єдиному держреєстрі фізичних та юридичних щодо її кінцевих бенефіціарних власників.

Своєю чергою Державна служба геології та надр наказом від 12 квітня вимагала від представництва Regal Petroleum до 1 червня 2023 року надати додаткову інформацію та/або усунути порушення у розкритті інформації про кінцевих бенефіціарних власників Мехедовсько-Голотвищенського та Свиридівського родовищ.

Enwell Energy зазначає, що веде консультації зі своїми юридичними радниками, щоб зрозуміти наслідки перелічених вище питань.

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Як повідомлялося, на початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

Зокрема, у січні зареєстрована у Великій Британії нафтогазова компанія Enwell Energy pls, що входить до групи Smart Energy Новинського, заявляла про ризик втрати ліцензій на видобуток вуглеводнів в Україні через запроваджені проти її власника санкції, а також ухвалення в Україні відповідного законодавства.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.

Enwell Energy працює на чотирьох газоконденсатних родовищах у Дніпровсько-Донецькому басейні на північному сході України: Мехедівсько-Голотвищенське, Свиридівське, Васищевське та Свистунківсько-Червонолуцьке.