У світі знижуються ціни на продукти, але залишаються високими для внутрішнього споживача, – МВФ

Ціни на продовольство, після різкого підвищення торік в умовах війни Росії проти України та на тлі наслідків пандемії, знижуються на світових ринках, однак залишаються високими для внутрішнього споживача.

Такі висновки містяться в огляді МВФ "Бюджетний вісник", який презентував директор фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар, передає Укрінформ.

"Війна в Україні посилила ціновий тиск на світових ринках продовольчих товарів в умовах і без того стрімкого зростання цін на товари та різкого зростання інфляції через відновлення попиту та збої в ланцюжках поставок", – зауважили в МВФ.

Попри те, що світові ціни на продукти впали порівняно з піковими рівнями середини 2022 року, "внутрішні ціни продовжують зростати, а ризики для виробництва продуктів харчування надалі загрожуватимуть стабільності цін на продовольство в 2023 році", йдеться у звіті.

При цьому зазначається, що в умовах продовження війни відчуватиметься негативний вплив на виробництво зернових та надмірно високі витрати на добрива.

Раніше директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, у найближчі п’ять років світова економіка збільшуватиметься в середньому приблизно на 3% на рік – це найгірший середньостроковий прогноз із 1990 року.