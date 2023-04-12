Фонд держмайна готує ЗАлК до приватизації в третьому кварталі

Фонд державного майна разом із новим менеджментом "Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату" готує підприємство до приватизації.

Як ідеться в повідомленні ФДМУ, зараз підприємство знаходиться в тяжкому фінансово-економічному стані. Це стало наслідком неефективного управління попередніми приватними власниками.

У 2001 році 68% пакет акцій комбінату придбала компанія "АвтоВаз-Інвест". Пізніше, в 2006 році, новим власником цього активу стала компанія Velbay holdings limited, яка підконтрольна "Російському алюмінію" ("РусАл") російського олігарха Олега Дерипаски. Окрім цього пакету йому вдалося придбати ще 29,5% акцій комбінату. Внаслідок цього Олег Дерипаска отримав контроль над 97,5% акцій ЗАлКу.

Та в 2015 році держава в результаті судового процесу повернула 68% пакет акцій в державну власність, передавши його в управління Фонду держмайна. Решту акцій (29,5%) в лютому 2023 року стягнув в дохід держави Вищий антикорупційний суд за позовом Мінюсту.

"За 14 років колишні власники фактично розграбували підприємство і знищили унікальне виробництво первинного алюмінію. Раніше комбінат був єдиним в Україні виробником цієї продукції. Він мав потужності по виробництву первинного алюмінію понад 100 тис. тонн на рік", – сказано в повідомленні Фонду.

Із кінця 2000-их років підприємство поступово припиняло роботу. Спочатку – в березні 2009 року – зупинив роботу глиноземний цех. Пізніше – у квітні 2011 року – припинив виробництво електролізний цех, який випускав первинний алюміній. Останнім – у липні 2014 року – зупинився ливарний цех.

На час повернення 68% пакету акцій в державну власність комбінат практично припинив виробництво. На підприємстві відбулось повне згортання випуску первинного алюмінію, ліквідоване глиноземне виробництво, електролізні потужності виведені з експлуатації.

Зараз основними джерелами доходу підприємства є здача майна в оренду та продаж активів і виробничих запасів. Однак підприємство все одно збиткове. У 2022 році комбінат отримав збиток 59,3 млн грн.