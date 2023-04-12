Росія продовжила роботу на МКС до 2028 року попри заяви голови "Роскосмосу" для Путіна

Уряд РФ на прохання "Роскосмосу" продовжив експлуатацію російського сегменту Міжнародної космічної станції (МКС) до 2028 року.

Про це голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив під час зустрічі з російським президентом Владіміром Путіним, повідомляє Інтерфакс.

У липні 2022 року новий голова "Роскосмосу" Юрій Борисов на доповіді перед російським президентом Владіміром Путіним заявляв, що Росія вийде з проекту МКС після 2024 року, щоб сформувати свою орбітальну станцію.

Однак пізніше в "Роскосмосі" заявили, що не планують припиняти співпрацю у проєкті Міжнародної космічної станції (МКС) одразу після 2024 року і пояснили заяву Борисова для Путіна "особливостями перекладу".

Колишній гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявляв, що Росії не вистачить грошей для експлуатації МКС та одночасного фінансування нової Російської орбітальної службової станції (РОСС), вартість якого попередньо оцінюється у понад 600 млрд рублів ($7,35 млрд за поточним курсом).

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На початку 2022 року уряд США схвалив продовження угоди щодо використання Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року.

Міжнародна космічна станція експлуатується з кінця 1998 року, це спільний міжнародний проєкт, у якому беруть участь 14 країн: США, Росія, Японія, Канада та Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція.