Російські депутати просять розблокувати Twitter після зміни політики під керівництвом Ілона Маска

Депутати з усіх фракцій російської Держдуми підписали звернення до генпрокурора Росії з проханням розблокувати Twitter.

Підписи під зверненням поставили 22 депутати, у тому числі від "Єдиної Росії", КПРФ, ЛДПР, "Справедливої Росії – За правду" та від "Нових людей", повідомляє РБК.

У зверненні зазначається, що депутати підтримують рішення влади заблокувати на території Росії доступ до Twitter, Facebook і Instagram.

"Водночас політика соціальної мережі Twitter змінилася зі зміною власника", – стверджують депутати.

Вони вказують на те, що соцмережа "перестала дискримінувати державні органи Російської Федерації та журналістів" завдяки "особистому рішенню" нового власника платформи Ілона Маска.

Як приклад зміни політики Twitter автори наводять відмову соцмережі видаляти допис заступника голови Ради безпеки Дмітрія Мєдведєва зі словами "Україна зникне... бо вона нікому не потрібна".

"Таким чином, якщо політика соціальної мережі Twitter спрямована на нейтралітет щодо поширення інформації, депутати Державної думи вважають обґрунтованим та виправданим відновлення продуктивного діалогу з керівництвом Twitter та використання майданчика для донесення до західної аудиторії позиції Росії", – йдеться у зверненні російських депутатів.

Раніше директор компаній Tesla і Space X Ілон Маск неодноразово повторював наративи російської пропаганди про передачу Криму Україні внаслідок "помилки Хрущова", а також організовував із приводу територіальної належності тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Доступ до Twitter обмежений у Росії вже більше року через поширення інформації про вторгнення в Україну, яка суперечить російській пропаганді.