Twitter звільнив 81% працівників після приходу Маска

Компанія Twitter Ілона Маска звільнила близько 81% своїх працівників після того, як мільярдер придбав компанію-соцмережу в жовтні минулого року за $44 млрд.

Як розповів Маск в інтерв'ю ВВС, скоротити робочу силу з трохи менш як 8 тис. осіб на момент купівлі компанії торік восени до приблизно 1,5 тис. "було непросто", передає Укрінформ.

Він зізнався, що не звільняв усіх особисто, сказавши: "Неможливо говорити з такою кількістю людей віч-на-віч".

Зазначається, що відхід багатьох інженерів Twitter після того, як Маск купив компанію за $44 млрд, викликало занепокоєння щодо стабільності платформи.

Маск визнав деякі збої в соцмережі, зокрема збої на сайті, але зауважив, що вони тривали недовго, і наразі сайт працює нормально.

Говорячи про фінанси компанії, Маск зазначив, що Twitter на сьогодні "приблизно беззбиткова", оскільки більшість її рекламодавців повернулися.

Раніше повідомлялося, що Twitter Inc. перестала бути незалежною компанією після злиття з новоствореною підставною компанією під назвою X Corp., що викликало спекуляції щодо намірів Ілона Маска щодо платформи соціальних мереж.

До того повідомлялося, що компанія Twitter Inc. зіткнулася зі зростаючим списком претензій про те, що вона не оплатила свої рахунки, після того, як Ілон Маск очолив компанію.

Як повідомлялося, Маск купив Twitter у жовтні 2022 року за $44 млрд. Відтоді він звільнив приблизно 5 тис. із 7,5 тис. співробітників Twitter і встановив "жорстке" робоче середовище для тих, хто залишився.

У грудні Маск запустив опитування серед користувачів соціальної мережі із питанням, чи варто йому піти з посади керівника. 57,5% виступили за те, щоб Маск пішов із посади глави Twitter.