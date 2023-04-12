Федоров анонсував оновлення систем Держстату

Новий портал Державної служби статистики планують запустити в другій половині 2023 року.

"За лаштунками – реорганізація адміністративної структури, створення внутрішньої IT-системи для збору й обробки інформації, перенос історичних даних за понад три десятиліття незалежності", – повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes.

За словами Федорова, кошторис від консалтингу до реалізації складає близько 55 млн грн.

"Фінансування – за рахунок програми EGAP, яку підтримує уряд Швейцарії. Розробка – силами EPAM, найбільшого в країні IT-гравця", – уточнив він.

"Держстат має працювати як сучасна IT-компанія – швидко, зручно та ефективно. Зараз усі дані збираються вручну з різних джерел та в різних форматах. Вони довго обробляються в застарілих системах та поширюються у вигляді статичних файлів через сайт Держстату. Тому треба фундаментально змінити цей підхід", – також розповів Федоров.

Як підкреслив віцепрем'єр, ключовий принцип – автоматизувати процеси зсередини, максимально прибрати людський фактор, оптимізувати та централізувати збір даних.

"В основі трансформації – IT-платформа. Вона в режимі реального часу збиратиме та оброблятиме дані, дозволятиме швидко їх поширювати у вигляді інтерактивних дашбордів. Щоб науковці, журналісти, бізнесмени та будь-хто могли заходити на сайт Держстату та швидко знаходити необхідну інформацію", – сказав Федоров.

Після запровадження змін штат Держстату буде скорочено приблизно на 30%. У 2022 році штат держоргану зменшили з 6 тис. співробітників до 4,6 тис., у тому числі за рахунок усунення дублюючих функцій у регіональних підрозділах.