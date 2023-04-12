США ввели нові санкції проти російського мільярдера Усманова і підконтрольного РФ банку в Угорщині

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) розширило санкції проти Росії, покаликані обмежити доступ країни-агресора до міжнародної фінансової системи через посередників та їхній бізнес.

Як повідомляється у пресрелізі американського Мінфіну, скоординовані санкції США та Великої Британії спрямовані на мережу компаній російського мільярдера Алішера Усманова, який підпадає під санкції в багатьох юрисдикціях.

Згідно із повідомленням, Усманов контролює широку мережу підприємств у безпечних фінансових гаванях, а також використовує членів родини, щоб проводити фінансові операції, що дозволяє йому потенційно обходити санкції. Усманов потрапив під санкції Австралії, Канади, Європейського Союзу (ЄС), Японії, Нової Зеландії, Швейцарії та Великої Британії.

Через це до санкційних спсиків внесено кіпрський траст The Sister Trust Усманова та його сестри, а також низку інших компаній та громадян Кіпру, Великої Британії, Росії та Узбекистану, які керували ними в інтересах Усманова. Під санкції також потрапили низка родичів Усманова і зареєстрована у Ліхтенштейні компанія Sequoia trust.

Крім ого, OFAC відкликало пов’язану з Росією ліцензію, яка дозволяла здійснювати операції за участю будь-якої організації, яка прямо чи опосередковано належить Усманову на 50% або більше, але не була внесена до списку OFAC.

Мінфін США також вніс до санкційних списків "Міжнародний інвестиційний банк" (IIB), контрольовану Росією фінансову установу в Угорщині, яка дозволяє Росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі і може служити механізмом для корупції та обходу санкцій.

До санкційних списків також потрапила компанія "Русатом Оверсіз" – структура держкорпорації "Росатом", яка представляє на міжнародному ринку неенергетичні продукти "Росатому" в галузі ядерних технологій, які можуть бути використані для охорони здоров'я, науки, промисловості та сільського господарства.

Нові американські санкції також покликані посилити існуючі заходи та перешкодити імпорту Росією критично важливих технологій, які використовуються у війні проти України.

З цією метою до санкційних списків включено низку компаній, які допомагали РФ обходити санкції:

King-Pai Technology HK Co., Limited (King-Pai) (КНР, постачальник продукції для ВПК Росії);

Dexias Industrial Products and Trading Limited Company (Dexias Türkiye);

Azu International Ltd Sti (Azu International, Туреччина);

Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC (Aeromotus, ОАЕ, дилер китайської Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI);

Hulm Al Sahra Electric Devices Trading (Hulm Al Sahra, ОАЕ).

Загалом OFAC включаив до санкційних списків 25 осіб і 29 юридичних осіб, які зареєстровані у 20 юрисдикціях.

Водночас Державний департамент США запровадив санкції проти кількох організацій, що працюють в оборонному секторі РФ та підтримують війну Росії проти України, а також організацій, пов’язаних із "Росатомом".

Крім того, Міністерство торгівлі США запроваджує торговельні обмеження проти 28 організацій.

Як повідомлялося, раніше Велика Британія запровадила санкції проти Оксани Марченко – дружини підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука, а також родичів російських мільярдерів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова, а також холдингу USM російського олігарха Алішера Усманова.