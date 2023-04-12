Україна та Італія будуть разом просувати бренд "Зроблено в Україні" на європейський ринок

Україна та Італія дійшли попередньої згоди щодо створення й просування на європейському ринку національного бренда "Зроблено в Україні" за підтримки італійських представників малого й середнього бізнесу.

Про це домовились перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко з міністром підприємств та виробництва Італійської Республіки Адольфо Урсо.

Під час перемовин сторони сфокусували увагу на підтримці українських виробників та експортерів. Також вони обговорили можливості розвитку співпраці двох країн у галузі легкої промисловості завдяки ширшому залученню профільних українських та італійських промислових асоціацій.

"Українська легка промисловість розвивається навіть під час війни й виходить на новий рівень. І ми бачимо величезні можливості для розвитку співпраці між українськими та італійськими представниками індустрії моди", – сказала Свириденко.

На думку Урсо, таке співробітництво буде мати шанси на успіх, адже низку типових товарів українського виробництва можна ототожнити з національним брендом України, що сприятиме їх просуванню на європейському ринку, серед іншого, завдяки солідарності країн ЄС з Україною.

За даними Агентства ООН у справах біженців після 24 лютого 2022 року в Італію прибуло більше 173 тис. громадян України в пошуку тимчасового захисту. Розміщення та перебування на території Італії тимчасово переміщених громадян України забезпечується за рахунок державного, приватного сектору (розселення в італійські родини) та третинного сектору (волонтерські, благодійні, релігійні організації).