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Антикорупціний суд відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва (оновлено)

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коболев

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився продовжити строки розслідування справи за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрія Коболєва в отриманні премії, яка перевищувала встановлені законодавством обмеження.

Таке рішення 12 квітня ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров, повідомляє "Слово і діло".

"У задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строку досудового розслідування – відмовити", – оголосив рішення суддя.

Строки слідства у цій справі спливають 19 квітня.

Захисник підозрюваного Олексій Носов уточнив, що це рішення суду не підлягає оскарженню.

"Це рішення суду не оскаржується, тому орган досудового розслідування повинен завершити слідство до 19 квітня 2023 року. Після чого направити справу до суду для розгляду по суті. Альтернативний варіант – зупинити строки на підставі МПД, отримати всі відповіді та все одно направити справу до суду", – написав він у Facebook.

Згодом він повідомив, що прокуратура направить до ВАКС повторне клопотання про продовження строків розслідування. 

"Тобто рішення суду для слідства не має значення. В їх баченні можна направляти скільки завгодно клопотань, поки не отримають потрібного рішення", – додав Носов.

Нагадаємо, 19 січня детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. Таким чином, протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229,25 млн грн, стверджує слідство. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) спочатку відмовився обирати запобіжний захід для Коболєва, але апеляційна палата визначила для нього заставу у розмірі 229 млн грн. Однак, було зібрано та сплачено лише орієнтовно половину від цієї суми. Своєю чергою Коболєв стверджував, що не може внести заставу самостійно, оскільки його рахунки заблоковані.

Тим часом строк дії цього рішення сплив. При повторному розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу ВАКС відмовився взяти під варту та збільшити розмір застави для колишнього голови "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, однак зобов’язав його носити електронний браслет. Це рішення також оскаржується у апеляції.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+18
Коболєв це єдиний чесний чиновник в історії незалежної України, який вперше за всю історію зробив Нафтогаз прибутковою державною організацією, яка почала сплачувати до державного бюджету міліарди гривень податків, а не висмоктувати державні кошти на своє утримання, як це робили всі його попередники.
Він вперше в історії України поставив росію раком і примусив повернути 4 міліарди доларів в держбюджет України.
За це його намагається покарати смердюче зелене бидло, яке після приходу до влади знову зробило всі державні стратегічні підприємства збитковими.
Якби Коболєв, щось вкрав і втік, він би був своїм серед зелених злодюжок у владі. А так, його ненавидять за те, що він показав приклад, як можна не красти і зробити державні підприємства прибутковими. Такого йому зелені злодюги не простять ніколи.
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12.04.2023 18:49
+12
7 березна 2023 року.
Присутність Коболєва у США необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України", - Гербст

Гербст відзначив внесок Коболєва в енергетичну політику США.

"...Гербст наголосив, що Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Надані ним уряду США інформація, аналіз та рекомендації призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.
Колишній посол надав список з 12 сенаторів та конгресменів, з якими зустрівчався Коболєв, та список комітетів сенату, міністерств та департаментів, які той відвідував. Серед них сенатори Пет Тумі, Кріс Мерфі, Джоні Ернст, Кевін Крамер, Бен Кардін, комітет сенату з розвідки, міністерство енергетики США, держдепартамент, міністерство торгівлі США.
Гербст також підкреслив, що подальша присутність Коболєва у Штатах необхідна для "повної мобілізації політики США на підтримку України".
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12.04.2023 18:54
+11
і він і його команда отримала премію за гарно зроблену роботу - виграш у суді міл'ярду+ $ у газпрому за неринкові ціни. Гарно зробив роботу - отримай премію. Да велику, ну так і справа була зроблена велика.

Краще було б якщо він програв би справу, і йому рфія заплатила хабарями?
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12.04.2023 19:17
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Дуже дивно читати, коли цього безпринципного "комєрса" називають "єдиний чесний чиновник в історії незалежної України". Дуже дивно.
Багато в чому нагадує кацапського Чубайса. Його також свого часу називали дуже прогресивним.
Огида до обох.
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13.04.2023 00:13 Відповісти
А ти шо за чучєло, і кому взагалі твої гидотні емоції цикаві?
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13.04.2023 00:46 Відповісти
Удивительно жадный товарЫщ.
Взять наши налоги, нанять на них европейских профессиональных юристов, подождать ничего не делая пока они добьются решения суда о возврате Украине некоторой суммы, начислить себе из этой суммы огромную премию в дополнение к уже огромной зарплате, и как можно быстрее перевести эти деньги на счета своей мамаше, предварительно заботливо пристроенной в США.
Это все равно что пойти играть в казино чужими деньгами - если выиграешь - забираешь себе большую премию из выигранного, а если проиграешь - то проиграешь не свои деньги. Да еще за этот "непосильный" труд завидную зарплатку приплатят.
Никакого риска!!! Все за ВАШ СЧЕТ!!! Сплошной профит! Даже в случае полного провала
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13.04.2023 02:50 Відповісти
Канєшно жадний товащ. А міг би відсудити у твоїх рашистів не тільки 3 млрд, а ще 9, якби Україною не прпвили рашистські колаборанти
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13.04.2023 06:59 Відповісти
Ну от змія і добралася до свого хвоста....
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13.04.2023 08:23 Відповісти
америка не разрешит трогатьэту суку, она же так много сделала для америки
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13.04.2023 09:47 Відповісти
Один паскудник, комент якого №1 в топі, приписує рудому псу Пеці Кобєльову, що він вперше вивів НАФТОГАЗ в прибуткову організацію.
Вірно, вивів і легко - ЗА РАХУНОК ПІДНЯТТЯ ТАРИФІВ В КІЛЬКА РАЗІВ. Правда треба сказати, що в цьому Кобельову допомогло ще одне вже зовсім сопливе дарування нєкий Вовк, голова НКРЕ КП, до того один з менеджерів Рошена. Який, до речі, в розшуку і ховається десь в Лондоні.
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13.04.2023 12:06 Відповісти
сьогодні тебе підтримував у дописах, дарма значить? Поки вАна із твоєї бошки не розсмокчеться- просвітлення не настане ТЮльок збочений.
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13.04.2023 12:16 Відповісти
Зараз Нафтогаз збитковий. Невже тарифи знизили?
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14.04.2023 07:52 Відповісти
та ТЮлькам байка, аби сосоліна шкіру дупи підтягнула та розказувала, що все народне та безкоштовне має бути...
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14.04.2023 10:12 Відповісти
интересно, мама персонажа задонатила на пару танков хотя бы, или так, свечку отправила\поставила.
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13.04.2023 14:53 Відповісти
йди бухни, вже ж перепрацювався?
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14.04.2023 10:13 Відповісти
На ті грошенята, що прилипли до рук зеленої вехівки, можна купити 21 літачок F 16.
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14.04.2023 20:16 Відповісти
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