Нідерланди планують повністю припинити імпорт скрапленого газу з Росії

Уряд Нідерландів збирається відмовитися від імпорту російського скрапленого природного газу.

Як заявив міністр енергетики Нідерландів Роб Йеттен, країна цього року перестала укладати нові контракти на постачання СПГ із РФ, а зараз "працює над згортанням раніше підписаних договорів", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми ведемо багато переговорів із компаніями щодо поетапної відмови від існуючих угод щодо СПГ", – сказав Йеттен.

"Нам потрібно зробити це, щоб переконатися в тому, що в нашій системі немає російського викопного палива. Ми вже досягли успіху у відмові від вугілля, трубопровідного газу та нафти", – додав він.

Рішення застосовуватиметься як до спотових, так і до довгострокових контрактів.

Нідерланди досі імпортують російський СПГ за старими контрактами, укладеними до 2023 року, поставки становлять близько 15% від загального обсягу імпорту.

Раніше повідомлялося, що Іспанія, найбільший покупець російського СПГ серед усіх країн ЄС цього року, вже попросила компанії не укладати угоди щодо нових закупівель із РФ.

Наприкінці березня агентство Bloomberg повідомило, що Євросоюз може створити механізм, за допомогою якого держави-члени могли б забороняти постачання російського СПГ без введення нових санкцій.