Прикордонники зафіксували за рік понад 7600 спроб незаконно виїхати за кордон

Від початку повномасштабного вторгнення Державна прикордонна служба склала 7 631 протокол за статтею 204-1 КУпАП про незаконний перетин або спробу незаконного перетину державного кордону України.

Про це свідчать дані Державної прикордонної служби, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

За даними прикордонників, кількість таких правопорушень значно зросла після початку повномасштабної війни в України. Так, у лютому 2022 року було складено 141 протокол за статтею 204-1 КУпАП, а вже у березні – 762.

Найбільшу кількість порушень прикордонники зафіксували у вересні минулого року – 887, після цього спостерігався поступовий спад. Якщо на початку повномасштабної війни прикордонники фіксували близько 50-70 порушників на день, зараз, в середньому, на кордоні затримується близько 20 осіб на день.

З початку 2023 року, протягом січня-лютого, прикордонники вже склали 1 033 протоколів за незаконний перетин кордону.

Проте, за словами прессекретаря Державної прикордонної служби Андрія Демченка, загальна кількість спроб незаконного перетину кордону більша.

Так, з 24 лютого 2022 року в пунктах пропуску ДПС виявила та зупинила понад 4,2 тисячі осіб, які використовували "підробки" задля виїзду за кордон. За такі дії передбачена карна відповідальність, тому прикордонники передають порушників в правоохоронні органи.

На "зеленій" ділянці кордону – тобто поза межами пунктів пропуску – загалом було затримано близько 11,5 тисяч осіб, які намагались самотужки чи у групі незаконно перетнути кордон.

"З 24 лютого, на жаль, ми фіксували збільшення спроб незаконного перетину кордону, зокрема чоловіками – як через пункти пропуску, коли вони намагалися використати підроблені документи, так і "зеленою ділянкою кордону". Люди намагаються користуватися послугами ділків, які пропонують сприяння у такій незаконній "мандрівці". Це значна небезпека для життя", – розповів Демченко.

За його словами, за цей час виявлено близько 15 осіб, які загинули, намагаючись перетнути кордон. Здебільшого це ті, хто йшли у зимовий період, або намагалися подолати кордон у важкодоступній місцевості, зокрема, через річки.

Він додав, що 24 лютого було виявлено і припинено функціонування близько 160 організованих груп, які організовували незаконне переправлення осіб через кордон.

За статтею 204-1 КУпАП за спробу або безпосередньо незаконний перетин кордону до відповідальності притягають саме прикордонники. Порушники можуть отримати штраф або до 15 діб арешту.

Для громадян, які порушили умови виїзду за системою "Шлях", передбачена інша відповідальність. Так, ДПС лише інформує Мінінфраструктури та військово-цивільні адміністрації про таких осіб, а ці держструктури можуть скасовувати відповідні дозволи або надалі не надавати їх порушникам.