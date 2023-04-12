​​Директора білоруської нафтогазової компанії в Україні викрили на несплаті податків на 60 мільйонів

Правоохоронці повідомили про підозру громадянину Республіки Білорусь – директору підприємства-резидента Білорусі – в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Як ідеться в повідомленні Київської міської прокуратури, за даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу.

Кінцевим власником даного підприємства є відкрите акціонерне товариство, власником якого є державний комітет по майну Республіки Білорусь. Крім того, у своїй діяльності підприємство використовує обладнання республіканського унітарного підприємства "Бєлоруснафта".

Українські правоохоронці досліджували діяльність вказаної компанії в частині можливого сприяння Російській Федерації під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

"Слідство встановило, що за період 2017-2020 року підконтрольне підозрюваному товариство перерахувало на рахунки "Бєлоруснафта" понад 400 млн грн за оренду обладнання. Достеменно знаючи про те, що ці кошти повинні обкладатися 15% ставкою податку на прибуток іноземних юридичних осіб, директор підприємства зазначав в офіційних документах завідомо неправдиві відомості щодо сум податків, які утримуються при виплаті прибутків нерезидентам", – сказано в повідомленні.

У результаті вказаних дій до державного бюджету України не надійшло понад 60 млн грн у вигляді податків на прибуток іноземних юридичних осіб.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі заподіяних збитків.

Крім того, за клопотанням прокуратури судом арештовано нерухоме та рухоме майно підприємства, а також корпоративні права на загальну суму близько 4 млрд грн.

Наразі окружною прокуратурою забезпечено передачу вказаного майна та корпоративних прав в управління АРМА.