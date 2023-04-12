Клієнти "Нафтогазу" та газмереж отримуватимуть рахунки в одній квитанції

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" і ТОВ "Газорозподільні мережі України" об’єднали всі паперові квитанції за споживання та розподіл газу в одному файлі.

"Уже в квітні клієнти ГК "Нафтогаз України", а також Кропивницької філії "Газмережі", АТ "Дніпрогаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Криворіжгаз" і АТ "Донецькоблгаз" отримають березневі рахунки та матимуть можливість переконатися, наскільки це зручно та комфортно. Адже всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати зібрано в одному місці", – йдеться в повідомленні ГК "Нафтогаз України", передає Укрінформ.

У компанії підкреслили, що це також дозволить зменшити кількість паперових платіжок та суттєво скоротить витрати на друк і доставку квитанцій.

В особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.