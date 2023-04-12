Гетманцев: Для повернення доплат військовим потрібно 150 мільярдів, цих коштів поки немає

Ухвалена Верховною Радою поправка про повернення доплат військовим за межами зони бойових дій не гарантує відновлення таких виплат, оскільки у державному бюджеті не передбачено на це коштів.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в ефірі програми "Свобода.Ранок" (проєкт Радіо Свобода).

За його словами, у поправці Дмитра Разумкова до законопроєкту N8312 пропонується збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела фінансування таких видатків.

"Він передбачив видатки бюджету на 154 мільярди, а компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нараховує лише 2 з половиною мільярда. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти", – пояснив голова комітету.

Гетманцев додав, що доплати військовим повернуть, якщо депутати знайдуть, де взяти на це гроші гроші.

"Я хочу побачити від нього (Разумкова як автора поправки, – ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", – сказав Гетманцев.

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Як повідомлялося, 10 квітня Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", врахувавши поправку про відновлення виплат доплат військовослужбовцям та співробітникам низки інших органів влади.

Відповідною поправкою на період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно встановлюється додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби. Водночас пропонується обмежити розмір зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до рівня 10 мінімальних зарплат. Відтак, коштів у держбюджеті для повернення доплат військовослужбовцям не достатньо.

Нагадаємо, за рішенням Міноборони, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не отримуватимуть доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану. Водночас з 1 лютого збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців.

Згідно з оприлюдненими Міноборони таблицями, грошове забезпечення рядових, сержантів та старшин за контрактом, які залучені до виконання бойових дій або спеціальних завдань, зменшиться більш ніж удвічі. Водночас у випадку виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-9 тисяч гривень.

Завдяки зміні порядку нарахування доплат військовослужбовцям держава планує заощадити близько 100 мільярдів гривень, розповідав міністр оборони Олексій Резніков.