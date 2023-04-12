США збільшили прогноз експорту української кукурудзи та пшениці

Міністерство сільського господарства США (USDA) в оновленому глобальному прогнозному балансі основних культур за березень збільшило прогноз експорту кукурудзи з України в 2022/2023 маркетинговому році на 2 млн тонн – до 25,5 млн тонн, а пшениці – на 1 млн тонн, до 14,5 млн тонн.

Згідно з оновленими прогнозами USDA, у 2022/2023 МР показники України з виробництва пшениці та кукурудзи залишаються на рівні попереднього прогнозу – 21 млн тонн та 27 млн тонн відповідно, передає Інтерфакс-Україна.



Глобальні прогнози щодо пшениці цього місяця вказують на стабільне виробництво, збільшення споживання, скорочення обсягів торгівлі та кінцевих запасів. Прогноз світового виробництва залишається на рівні 789 млн тонн, що всього на 0,1 млн тонн більше за попередній прогноз.



USDA також підвищило прогноз світового споживання пшениці на 2,9 млн тонн – до 796,1 млн тонн, здебільшого через зростання споживання в Індії та збільшення використання кормів та залишків для Китаю та ЄС.



Водночас USDA знизив прогноз світової торгівлі пшеницею на 1,2 млн тонн – до 212,7 млн тонн через скорочення експорту ЄС (-2 млн тонн, до 35 млн тонн), Аргентини (-1 млн тонн, до 5,5 млн тонн) та Бразилії (-0,9 млн тонн, до 3,5 млн тонн), тоді як зростання прогнозується для Росії (+1,5 млн тонн, до 45 млн тонн) та України (+1 млн тонн, до 14,5 млн тонн).



Китай залишається провідним світовим імпортером пшениці у 2022/2023 році. Прогноз китайського імпорту пшениці збільшено на 2 млн тонн – до 12 млн тонн, що стане найвищим обсягом імпорту пшениці до Китаю з 1995/1996 МР.



Прогнозовані кінцеві світові запаси пшениці на 2022/2023 рік знижено на 2,1 млн тонн – до 265,1 млн тонн, що є найнижчим показником з 2015/2016 МР.