Уряд планує видати ветеранам тисячу грантів на розвиток власного бізнесу за рік, – Мінекономіки

Уряд планує у 2023 році видати понад тисячу грантів ветеранам для започаткування й розвитку бізнесу в межах програми "Власна справа".

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в ефірі телемарафону.

Вона нагадала, що з 10 квітня уряд запустив нові грантові програми для ветеранів, і очікується висока зацікавленість із боку захисників, захисниць, а також другого з їх подружжя в отриманні держпідтримки на підприємництво.

"За перші два дні ветерани вже подали через портал "Дія" шість заявок на гранти. Ми розраховуємо, що цього року видамо понад тисячу грантів ветеранам, і таким чином допоможемо їм розвивати власну справу та ставати економічно незалежними після завершення служби та повернення до мирного життя", – наголосила урядовиця.

Бережна нагадала, що учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

250 тис. грн – для ветерана за умови створення одного робочого місця;

500 тис. грн – для другого з подружжя ветерана за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн – для ветерана, який має досвід підприємницької діяльності, зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум два з яких займуть ветерани.

Зазначається, що гранти у розмірі 500 тис. грн та 1 млн грн надаватимуться за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємця впродовж трьох років. Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом.

Перша хвиля подачі заяв стартувала 10 квітня і триватиме два тижні, після цього впродовж 15 робочих днів відбувається перевірка ділової репутації заявника та поданих ним документів, оцінюється реалістичність його бізнес-плану, він проходить співбесіду з фахівцями Держслужби зайнятості, за результатами якої службою ухвалюється рішення про надання чи відмову у наданні гранту.