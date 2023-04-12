"Укрнафта" та "Укргазвидобування" спільно видобуватимуть нафту і газ

ПАТ "Укрнафта" (50%+1 акція належать НАК "Нафтогаз України") і АТ "Укргазвидобування" (входить до групи "Нафтогаз") вивчають можливості щодо спільного видобутку нафти та газу на низці ліцензійних ділянок, де власником дозволів на видобуток є одна компанія, а свердловини належать іншій.

Про це йшлося під час зустрічі директора "Укрнафти" Сергія Корецького і керівника "Укргазвидобування" Олега Толмачева, повідомляє пресслужба нафтової компанії.

Згідно із повідомленням, наразі тривають консультації щодо ліцензійних ділянок, на яких можливо розгорнути цей проєкт, аналізуються необхідні технічні та регуляторні питання для переходу до практичної роботи.

"Синергія співпраці двох державних видобувних компаній, дасть змогу вивести з бездії низку свердловин та відновити на них видобуток вуглеводнів. Ціль зустрічі – визначити чіткий план дій по спільній роботі, спільному розвитку, спільному використанню потужностей", – зазначив Корецький.

Крім цього проєкту, "Укргазвидобування" та "Укрнафта" розглядають співпрацю за іншими напрямами. Зокрема, щодо спільного використання наземної інфраструктури та обміну геологічними даними на суміжних ліцензійних ділянках.

Компанії також розпочали обговорення потенційної спільної розвідки та розробки родовищ нафти і газу.

"Наші компанії мають величезний потенціал для співпраці, який нарешті ми починаємо реалізовувати. Ми маємо надію, що така робота вже скоро матеріалізуються у вигляді додаткових кубометрів газу і тонн нафти, ставши ще однією складовою для досягнення нашої мети – повної відмови від імпорту енергоносіїв", – сказав Толмачев.

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Як повідомлялося, "Укрнафта" планує розпочати відновлювати видобуток нафти на свердловинах, які зараз не працюють. Зокрема, є 1200 свердловин, які знаходяться на ліцензійних ділянках інших підприємств, але належать "Укрнафті" та ще 4300 ліквідованих і тих, які перебувають у бездії. За оцінкою профільних спеціалістів компанії, приблизно 10% з них можна відновити, що і дасть приріст у щонайменше 500 свердловин впродовж наступних кількох років.

"Укрнафта" торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6% – до 1,37 млн тонн. Голова компанії Сергій Корецький в інтерв'ю БізнесЦензору розповідав, що історично найбільший обсяг видобутку нафти "Укрнафтою" був у 2006 році – 3,9 млн тонн, з того часу він поступово знижувався.

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Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.