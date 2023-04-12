Прикордонники не змогли закупити 50 пікапів за понад 80 мільйонів
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Окрема комендатура охорони та забезпечення Державної прикордонної служби скасувала тендер на закупівлю 50 пікапів на очікувану суму 83,68 млн грн (з ПДВ) після відхилення тендерних пропозицій двох учасників.
За даними в ProZorro, умовами тендеру передбачалося постачання пікапів до 30 травня 2023 року, на умовах 100% післяплати, передає Інтерфакс-Україна.
Замовник пояснював такі короткі терміни постачання необхідністю отримання автомобілів якнайшвидше в умовах повномасштабної війни та воєнного стану.
Заявки на участь подали ТОВ "Зернотрейд" із пропозицією китайських автомобілів Dongfeng 4x4 на загальну суму 68,45 млн грн (з ПДВ), а також ТОВ "Талісман Автостиль", що запропонував французькі пікапи Peugeot Landtrek Active за 70,1 млн грн.
Водночас замовник торгів відхилив пропозицію ТОВ "Зернотрейд" (найкраще за ціною) як невідповідну умовам, а потім висунув вимогу другому учаснику про усунення невідповідностей до 5 квітня. Однак, за інформацією ProZorro, "Талісман Автостиль" ці невідповідності не усунув.
Так, після відхилення двох пропозицій торги скасовано.
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