БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
613 відвідувачів онлайн
Новини Влада
2 520 7
закон (1330) Зеленський (2234) пенсія (623)

Зеленський підписав закон про пенсії для мешканців окупованих територій

Новини БізнесЦензор Влада

зеленський,підпис,зеленський_підписав,підписав,підписання

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, документ спрямований на забезпечення реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану.

Як пояснюють в ОПУ, громадяни, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії.

Зокрема, вони не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду або подати заяву та підтверджувальні документи через вебпортал електронних послуг ПФУ у зв’язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв’язку.

"Ухвалений закон покликаний урегулювати цю проблему, зокрема передбачивши, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення", – наголосили в повідомленні.

Відповідно до закону, пенсія призначатиметься:

  • за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
  • у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;
  • у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;
  • за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Норми Закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх.

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 20 березня. 

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТО есть мама пенсионного возраста готовит сыну -боевику дыныры еду,

а папа пенсионного возраста чистит -смазывает сыну боевику лыныры автомат ...

и всё это на пенсию из налогов украинских вдов ?
показати весь коментар
12.04.2023 21:16 Відповісти
зеленський почув Донбас
показати весь коментар
12.04.2023 22:04 Відповісти
Зеленський підписав закон про пенсії для мешканців окупованих територій Джерело: https://biz.censor.net/n3411672

НУ ДА, ЩОБ ВСІ ПЕНСІОНЕРИ ЗА БУБОЧКУ ПРОГОЛОСУВАЛИ.
Повний звидець - Порох колись повисив пенсії для пенсіонерів ледь не на штуку,
але для пенсіонерів він проклятий барига, а Зе по який суті вбив біля 100 тисяч
Українців своїм пацифізмом напару з путіним і нічого, він Бубочка Боневтічна і
надалі.
показати весь коментар
12.04.2023 22:03 Відповісти
Охрєнєть!Вони нам кулі та снаряди,руйнування,смерть та каліцтво а МИ ім за це зараз платимо та ще й заплатимо в майбутньму.Ви,лошари,ще візьміть на утримання іхніх безногих,безруких та сім'і загиблих у війні проти України.Як тут не згадати відоме висловлювання покидька Лаврова,яке він сказав,забувши що мікрофон вмикнули...Чомусь здається,що він підписав не закон а свій вирок,по статті" фінансування тероризму".
показати весь коментар
13.04.2023 09:22 Відповісти
Особливо вразило про призначення пенсій по інвалідності. Там тих інвалідів з так званої армії днр-лнр десятки якщо не сотні тисяч і всім їм Україна зобов'язалась платити пенсії. Будуть розповідати байки, що не на війні проти України ноги відірвало, а випадково на городі на міну наступив. І хто всіх тих інвалідів перевірить де насправді вони отримали каліцтво. Зедебіли в своєму репертуарі як завжди.
показати весь коментар
13.04.2023 10:28 Відповісти
Так Лохов ще ніхто не разводив , Держ . пірамида
показати весь коментар
13.04.2023 10:40 Відповісти
В фото , що до новини , бачу обличя Сівохі
показати весь коментар
13.04.2023 10:45 Відповісти
 
 