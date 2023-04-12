Зеленський підписав закон про пенсії для мешканців окупованих територій

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, документ спрямований на забезпечення реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану.

Як пояснюють в ОПУ, громадяни, які досягли пенсійного віку, або стали особами з інвалідністю, або втратили годувальника та проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, зіткнулися з неможливістю призначення пенсії.

Зокрема, вони не можуть безпосередньо звернутися до органів Пенсійного фонду або подати заяву та підтверджувальні документи через вебпортал електронних послуг ПФУ у зв’язку з відсутністю на окупованих територіях інтернету та українського мобільного зв’язку.

"Ухвалений закон покликаний урегулювати цю проблему, зокрема передбачивши, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування пенсія призначається незалежно від дати звернення", – наголосили в повідомленні.

Відповідно до закону, пенсія призначатиметься:

за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років – з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Норми Закону поширюються також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де велися бойові дії, та покинули їх.

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 20 березня.