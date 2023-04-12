РГК підключила перший в Україні біометановий завод. ФОТО

Регіональна газова компанія (РГК) підключила до своїх мереж перший в Україні завод з виробництва біометану.

Підприємство вироблятиме близько 3 мільйонів кубометрів газу на рік, який споживатиме близько 1500 клієнтів, повідомляє пресслужба компанії.

РГК відновила роботи з підключення біометанового заводу одразу після деокупації Чернігівської області у квітні минулого року.

В компанії уточнили, шо весь процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менш як 6 місяців. Для підприємства встановлено вузол обліку газу і газорегулювальне обладнання, яке укомплектовано найкращими технологічними рішеннями компаній Emerson, Pietro Fiorentini, FMG та Sick – світових лідерів газової галузі.

В компанії пояснили, що біометан нічим не відрізняється від природного газу та одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю. Якість доочищеного метану контролюється потоковим хроматографом, а газорегулювальний пункт обладнаний пристроєм для відбору проб газу. На першому етапі газ надходитиме у мережу в осінньо-зимовий період. Після будівництва другої черги та кільцювання мереж подача стане цілорічною.

"Сьогодні розпочинається нова ера розвитку газу в Україні. У цьому проєкті РГК виступила як "інвестняня": ми консультували, розробили проєктно-технічну документацію з підключення, технічні умови та виконали роботи з підключення до мережі", – розповів генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.

"Цей досвід ми можемо масштабувати в будь-якій області України. Адже Україна має величезний потенціал виробництва біометану на рівні з ЄС, де працює понад 1200 заводів потужністю 3,5 млрд куб м в рік", – додав керівник РГК.

Раніше РГК ініціювала та профінансувала розробку державного стандарту щодо закачування біометану в газорозподільні мережі на основі європейського стандарту EN 16723-1:2017. У 2021 році було створено технічний комітет за участі фахівців компаній під брендом РГК.

Компанія також розробила універсальний шаблон технічних умов для підключення біометану за пільговою вартістю 1 грн та створено "єдине вікно" у форматі one-stop-shop для виробників біометану та потенційних інвесторів. У 2022 році укладено меморандум між РГК та STX – європейським трейдером ринку біометану (15% ринку Європи) на купівлю біометану з України.

Біометановий завод компанії "Галс-Агро" у Чернігівській області був збудований у 2018 році та спочатку працював на виробництво біогазу, з якого вироблялась електроенергія. У 2021 році підприємство обладнали модулем з виробництва біометану. На початку 2023 року біометановий модуль було встановлено та підключено до мереж АТ "Чернігівгаз". У другій половині 2023 року інвестори планують встановити ще один модуль з виробництва біометану такої ж потужності у Київській області. Сировина для виробництва біометану – відходи аграрного сектору.

Регіональна Газова Компанія – виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа компанії забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

Заснована у 2010 році та є лідером із розробки інноваційних та комплексних рішень для газорозподільної галузі. Вона об’єднує 20 Операторів ГРМ, які працюють у 16 регіонах України та обслуговують 250 тис. км газорозподільних мереж, 47 тис. газорегулювальних пунктів, забезпечують розподіл газу для 8 млн клієнтів.

РГК надає повний комплекс послуг із підключення біометанових заводів до газорозподільних мереж. Компанія здійснює підключення перших в Україні біометанових заводів до своїх мереж та активно співпрацює з усіма зацікавленими сторонами.