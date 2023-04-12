Суд продовжив арешт Насірова у справі про хабар від Бахматюка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 5 червня строк тримання під вартою колишнього голови Державної фіскальної служби Роману Насірову, якого підозрюють в отриманні понад 722 млн грн неправомірної вигоди від мільярдера Олега Бахматюка.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 7 квітня, задовольнивши клопотання прокурора, повідомляє "Слово і діло".

"Задовольнити клопотання. Продовжити підозрюваному (Роману Насірову, – ред.) строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 5 червня 2023 року. Визначити підозрюваному (Роману Насірову – ред.) заставу у розмірі 523,21 млн грн", – йдеться у рішенні суду.

У разі внесення застави на Насірова покладуть наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися із міста Києва без дозволу; повідомляти про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування з низкою осіб щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру; здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

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Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.