Збиток державного "Енергоатома" перевищив 3,3 мільярда

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" за результатами 2022 року отримало 3,32 млрд грн збитку.

Водночас дохід компанії минулого року зріс на 61% – до 134,2 мільярда гривень, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані платформи Opendatabot.

Активи "Енергоатома" станом на початок року становили 251,4 млрд грн зобовʼязання – 55 млрд грн (+41% до попереднього року).

Як повідомлялося, у 2021 році "Енергоатом" отримав 5,9 млрд грн чистого прибутку після 4,84 млрд грн чистого збитку у 2020 році.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.