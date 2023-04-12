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Новини Енергетика
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збитки (998) Енергоатом (1091)

Збиток державного "Енергоатома" перевищив 3,3 мільярда

Новини БізнесЦензор Енергетика

энергоатом

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" за результатами 2022 року отримало 3,32 млрд грн збитку.

Водночас дохід компанії минулого року зріс на 61% – до 134,2 мільярда гривень, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані платформи Opendatabot.

Активи "Енергоатома" станом на початок року становили 251,4 млрд грн зобовʼязання – 55 млрд грн (+41% до попереднього року).

Як повідомлялося, у 2021 році "Енергоатом" отримав 5,9 млрд грн чистого прибутку після 4,84 млрд грн чистого збитку у 2020 році.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.

Автор: Михайло Орлюк
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державі збитки, а бородатій бабці Бені- надприбутки...
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12.04.2023 13:41 Відповісти
 
 