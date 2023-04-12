У "Полтавагазвидобування" викрили схему розкрадання 4 мільйонів, головному геологу повідомили про підозру

Правоохоронці припинено схему розкрадання коштів газопромислового управління "Полтавагазвидобування" (АТ "Укргазвидобування"). Головному геологу компанії повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном та службового підроблення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, службовці газопромислового управління разом зі спільниками навмисно завищували очікувану вартість газогідродинамічних досліджень, організовували проведення тендеру у неконкурентний спосіб та фальсифікували перемогу в тендері заздалегідь створених компаній.

"Фактичне виконання цих досліджень забезпечувалося силами держпідприємства за ціною, що була в рази меншою, ніж визначена за результатами тендеру. Гроші у сумі 4,6 млн грн, якими їм вдалося заволодіти у такий спосіб, відмивалися через конвертаційний центр", – пляснили правоохоронці.

Наразі проводяться 14 обшуків у Полтавській області за місцем роботи та проживання осіб, які ймовірно причетні до розкрадання коштів "Полтавагазвидобування", виділених на проведення цих досліджень.

Також встановлюються співучасники цих злочинів та документуються інші епізоди злочинної діяльності.