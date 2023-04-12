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зерно (1684) Польща (2041)

Польські фермери намагались заблокувати залізничну колію на кордоні з Україною, поліція зірвала акцію, – ЗМІ

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

польща

Співробітники поліції Польщі зірвали акцію протесту, оголошену о 10:00 ранку фермерами, які планували заблокувати ширококолійну залізничну лінію в Грубешуві, через яку зерно з України потрапляє до Польщі.

Як пише RMF FM, раніше фермери відмовилися від планів блокування польсько-українського прикордонного переходу в Дорогуську, оскільки не змогли узгодити її з профспілкою, передає Європейська правда.

Керівники фермерських організацій не довіряють обіцянкам міністра сільського господарства країн зупинити потік українського зерна в Польщу.

Тож аграрії повинні були приєднатися до акції протесту о 10:00 ранку і заблокувати залізничну колію в Грубешуві, якою зерно з України потрапляє до Польщі. Як заявив раніше голова організації Agrounia Міхал Колодзейчак, акція протесту була оголошена на сім днів, але фермери готові її продовжити.

Тим часом, за даними RMF FM, акція протесту не відбулася. Блокуванню колій завадили співробітники поліції.

На місці події з'явився десяток поліцейських машин, з яких вийшли десятки людей у формі. До них приєдналися прикордонники та співробітники служби безпеки залізниці.

За словами фермерів, до силових дій вони вдаватися не збираються.

Напередодні міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що звернеться до Єврокомісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Як повідомлялося, для вирішення проблеми із затоваренням польського ринку та протестами польських аграріїв Україна тимчасово відмовилася від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до цієї країни до нового сезону. Обидві країни протягом тижня спільно напрацюють нові правила транзиту. На цей період українським експортерам рекомендовано скористатися іншими маршрутами.

Після цього Угорщина оголосила про запровадження посиленого контролю за імпортом зерна з України, а також про намір ініціювати відновлення мит та кількісних обмежень на ввезення українських олійних та зернових культур.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+27
Тут смердить ненажерами зі списку компаній в Україні, яким дозволено експорт зерна.
Обрані експортери скуповують у наших фермерів зерно за заниженими цінами, без мита завозять в Польщу, типу, транзитом, а продають його в Польщі за демпінговими цінами.
Натомість, польські фермери своє зерно, яке дорожче, продати не можуть. Тому і влаштовують акції протесту.
Картина маслом.
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12.04.2023 14:04
+17
у світі точно загроза голоду?
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12.04.2023 13:43
+12
Дивна історія, від якої починає смердіти онучами.
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12.04.2023 13:27
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Дивна історія, від якої починає смердіти онучами.
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12.04.2023 13:27 Відповісти
Тут смердить ненажерами зі списку компаній в Україні, яким дозволено експорт зерна.
Обрані експортери скуповують у наших фермерів зерно за заниженими цінами, без мита завозять в Польщу, типу, транзитом, а продають його в Польщі за демпінговими цінами.
Натомість, польські фермери своє зерно, яке дорожче, продати не можуть. Тому і влаштовують акції протесту.
Картина маслом.
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12.04.2023 14:04 Відповісти
Десь була стаття на цензорі як деякі заробляють на зерні в Україні не сплачуючи податки ні там ні там. Поляки не такі дурні і протестують
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12.04.2023 15:56 Відповісти
Не треба, деяким в Україні, думати що вони розумніші й бути зитроср4кими, тоді й не буде смердіти..... Поляки все вірно роблять а от Українці, це така вдячність за допомогу?
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12.04.2023 14:55 Відповісти
А вони думають і роблять. Потім повтікають, і пох, що тут далі буде. У них немає поняття "вдячність", це з області моралі, яка хитросраким лише засіб тиснути на нижчого.
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12.04.2023 15:06 Відповісти
Поляки вірно роблять, захищаючи свій ринок. А от котити бочку на всіх українців із-за мздоїмців-зернотрейдерів не варто. Ці продажні падлюки навіть зерно у Ефіопію поставляють, яка завжди в ООН голосує проти України.
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12.04.2023 22:42 Відповісти
Ви не уважно прочитали, Alex Sokolov 0d8421f8. Я не писав ВСІ, там є на початку тексту- деякі. Читайте уважно.
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13.04.2023 01:35 Відповісти
шерше ля рус
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12.04.2023 13:37 Відповісти
у світі точно загроза голоду?
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12.04.2023 13:43 Відповісти
Є домовленість про те , що українське зерно буде йти транзитом через Польщу , отож якого біса ті аграріі піднімають кіпеш ?

Можливо ці акціі щедро оплачуються кремлем ?
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12.04.2023 13:56 Відповісти
Справа не в транзиті, а в замішенні більш дорогого більш дешевим, демпінговим.
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12.04.2023 14:01 Відповісти
таки да, от етой акции торчат уши *****
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12.04.2023 14:07 Відповісти
Власне домовленість про транзит, а "наші" ненаситні зернотрейдери за безцінь скупляють зерно в наших фермерів, а потім демпінгують в Польщі. От Польські фермери протестують, мають на то підстави і право.
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12.04.2023 14:58 Відповісти
Я розумію польських фермерів.
І розумію, що Зе-******** навмисне підриває доброзичливість поляків до України.
Навіщо продавати зерно в Польщу? В Європу? Там є своє.
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12.04.2023 13:59 Відповісти
Тому що наше мінагро нічого не контролює- почитайте останнє інтерв'ю Главком міністра АПК - ,,ринкові відносини все врегулюють, ми не можемо втручатися,, Пан міністр не усвідомлює, що в такому випадку не потрібна ні його посада ні міністерство. В уряді ще багато учнів бізнес-школи пані Міловнова та Фурси.
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12.04.2023 14:09 Відповісти
Вони ще вчаться? Так ніби вже трускавецький універ вже закінчили?
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12.04.2023 15:00 Відповісти
Що значить своє?? А Україна хиба не є частиною Європи?
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12.04.2023 14:38 Відповісти
Про яку Європу мова? географічну чи політичну?
Ні, якщо ти не знав, Україна не є в ЄС.
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12.04.2023 16:06 Відповісти
Ні, трохи не так. Україна є в асоціації з ЄС і є офіційним кандидатом в ЄС.
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12.04.2023 18:20 Відповісти
Що зміниться, якщо Україна стане членом ЄС? Вона припинить зерно вирощувати, або польським фермерам одразу почне це зерно подобатися?
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12.04.2023 18:22 Відповісти
Зміниться законодавча база.
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12.04.2023 18:24 Відповісти
Нехай зміниться законодавча база, і що далі? Це буде заважати польским фермерам страйкувати?)
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12.04.2023 19:13 Відповісти
а ти поцікався на дозвіллі про КВОТИ У ЄС на агропродукцію а потім розумника вмикай
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13.04.2023 04:26 Відповісти
Ви не розумієте, що наше зерно, це одно з немногих джерел надходження власної валюти, що залишилося, а ви підігруєте полякам, а не своїм.
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13.04.2023 11:59 Відповісти
я розумію що валюти там з гулькін ніс бо продаєм по супер демпінгових цінах,то раз,а по друге,скільки зерна продали наліво?
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13.04.2023 14:26 Відповісти
Да, з гулькін ніс, ага. НАЙБІЛЬША стаття доходу бюджету
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13.04.2023 16:14 Відповісти
Найбільший експортер українських зернових культур наразі є Румунія. Але їх фермери поки що мовчать. Цікаво чому...вони не вирощують зернові?
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12.04.2023 14:40 Відповісти
Может - стоит пропустить к этим фермерам
Тех русских ублюдков
Которые головы любят отрезать на досуге?
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12.04.2023 14:42 Відповісти
Не до польських фермерів а "наших" зернотрейдерів!
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12.04.2023 15:01 Відповісти
Тогда уже сразу к Ермаку и Татарову, чтоб два раза не вставать
Вот только украинские по паспорту Ермак и Татаров
Тоже из рода ублюдков
А ублюдки с ублюдками всегда договорятся
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12.04.2023 15:05 Відповісти
тобто брудну роботу перекинути на кацапів? ну так вони із задоволенням за вас все зроблять і візьмуть за це небагато, всього лише суверенність, а потім і життя.
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12.04.2023 20:38 Відповісти
Все так бізнес є бізнес.Мій регіон до війни постійно забезпечував південь України картоплею.Приїжджали звідти машини,скуповували по 0,9-1,1 грн,тоді такі ціни були,інколи на кавуни міняли.А 2013 року не приїхали,яник закупив картоплю по 0,4 грн в Польщі
От і все про розвиток вітчизняного виробника
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12.04.2023 14:48 Відповісти
Ти з Сумщини?
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12.04.2023 19:14 Відповісти
 
 