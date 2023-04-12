Польські фермери намагались заблокувати залізничну колію на кордоні з Україною, поліція зірвала акцію, – ЗМІ

Співробітники поліції Польщі зірвали акцію протесту, оголошену о 10:00 ранку фермерами, які планували заблокувати ширококолійну залізничну лінію в Грубешуві, через яку зерно з України потрапляє до Польщі.

Як пише RMF FM, раніше фермери відмовилися від планів блокування польсько-українського прикордонного переходу в Дорогуську, оскільки не змогли узгодити її з профспілкою, передає Європейська правда.

Керівники фермерських організацій не довіряють обіцянкам міністра сільського господарства країн зупинити потік українського зерна в Польщу.

Тож аграрії повинні були приєднатися до акції протесту о 10:00 ранку і заблокувати залізничну колію в Грубешуві, якою зерно з України потрапляє до Польщі. Як заявив раніше голова організації Agrounia Міхал Колодзейчак, акція протесту була оголошена на сім днів, але фермери готові її продовжити.

Тим часом, за даними RMF FM, акція протесту не відбулася. Блокуванню колій завадили співробітники поліції.

На місці події з'явився десяток поліцейських машин, з яких вийшли десятки людей у формі. До них приєдналися прикордонники та співробітники служби безпеки залізниці.

За словами фермерів, до силових дій вони вдаватися не збираються.

Напередодні міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що звернеться до Єврокомісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Як повідомлялося, для вирішення проблеми із затоваренням польського ринку та протестами польських аграріїв Україна тимчасово відмовилася від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до цієї країни до нового сезону. Обидві країни протягом тижня спільно напрацюють нові правила транзиту. На цей період українським експортерам рекомендовано скористатися іншими маршрутами.

Після цього Угорщина оголосила про запровадження посиленого контролю за імпортом зерна з України, а також про намір ініціювати відновлення мит та кількісних обмежень на ввезення українських олійних та зернових культур.