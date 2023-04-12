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АЗС (1493) ціни (2974) дизпаливо (1227)

Великі мережі АЗС продовжили знижувати ціни на дизпаливо

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бензин,заправка,азс,дизтопливо

Деякі роздрібні мережі автозаправних станцій зменшили вартість пального. Середня ціна на дизпаливо наразі становить 46,46 грн за літр, що на 29 копійок менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Так, на станціях ОККО і WOG дизельне пальне здешевшало на 1 гривню – до 47,99 грн/л.

На 1,5 гривні, до 43,9 грн/л, знизила ціни на дизель UPG. Дизпальне у мережах "БРСМ-Нафта" і "Кворум" здешевшало на 10 і 30 копійок, до 43,92 і 45,38 грн/л відповідно.

Всі види пального на станціях Neftek здешевшали на 2 гривні.

Автор: Юлiя Недашківська
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