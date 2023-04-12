БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
562 відвідувача онлайн
Новини Рітейл
440 2
алкоголь (344) горілка (88) Швеція (150)

Шведська Absolut відновлює постачання горілки в Росію

Новини БізнесЦензор Рітейл

абсолют

Шведський виробник горілки Absolut та концерн Pernod Ricard, який поглинув його у 2008 році, відновлює постачання продукції до РФ, які були зупинені після російського вторгнення в Україну.

Про це повідомила віцепрезидентка бренду Absolut Паула Ерікссон, передає шведське видання Kristianstadsbladet.

За її словами, Pernod Ricard дотримується європейських санкцій, водночас продукція до РФ постачається "в обсязі, здатному захистити місцевих співробітників та забезпечити місцевим компанія економічну стійкість".

Як додала Ерікссон, після вторгнення РФ в Україну Pernod Ricard "діяв з урахуванням інтересів своїх співробітників як в Україні, так і в РФ".

Раніше стало відомо, що компанія Pernod Ricard відновила постачання в РФ віскі ірландського бренду Jameson. Концерн також випускає коньяк Martell, віскі Chivas Regal, Ballantineʼs, джин Beefeater та текілу Olmeca.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як що фіни для продажу в росії будуть у бутилки Абсолюту наливати технічний спирт, то я не проти.
показати весь коментар
12.04.2023 12:41 Відповісти
Най продають, ще треба ціну дешевше зробити. Най жеруть і дохнуть. Кнурособаки кончені
показати весь коментар
12.04.2023 12:48 Відповісти
 
 