Шведська Absolut відновлює постачання горілки в Росію

Шведський виробник горілки Absolut та концерн Pernod Ricard, який поглинув його у 2008 році, відновлює постачання продукції до РФ, які були зупинені після російського вторгнення в Україну.

Про це повідомила віцепрезидентка бренду Absolut Паула Ерікссон, передає шведське видання Kristianstadsbladet.

За її словами, Pernod Ricard дотримується європейських санкцій, водночас продукція до РФ постачається "в обсязі, здатному захистити місцевих співробітників та забезпечити місцевим компанія економічну стійкість".

Як додала Ерікссон, після вторгнення РФ в Україну Pernod Ricard "діяв з урахуванням інтересів своїх співробітників як в Україні, так і в РФ".

Раніше стало відомо, що компанія Pernod Ricard відновила постачання в РФ віскі ірландського бренду Jameson. Концерн також випускає коньяк Martell, віскі Chivas Regal, Ballantineʼs, джин Beefeater та текілу Olmeca.