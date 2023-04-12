На Кіровоградщині скоротять комендантську годину на Великдень
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У Кіровоградській області скоротять комендантську годину на великодні свята 15 та 16 квітня. Вона триватиме з 00:00 до 04:00.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.
"Друзі, ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години. У Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, вона триватиме з опівночі до четвертої години ранку", – зазначив він.
У звичайному режимі комендантська година на Кіровоградщині діє з 23:00 до 05:00.
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