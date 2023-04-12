Велика Британія запровадила санкції проти дружини Медведчука та родичів російських мільярдерів

Велика Британія запровадила санкції проти Оксани Марченко – дружини підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука, родичів російських мільярдерів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова, а також холдингу USM російського олігарха Алішера Усманова.

Про це свідчать дані офісу застосування фінансових санкцій Казначейства країни, передає російський Forbes.



Так, до списку внесли родичів кількох російських мільярдерів. Зокрема, це Володимир Скоч, батько депутата Держдуми РФ та мільярдера Андрія Скоча, а також дочка олігарха Варвара.

Удвох вони володіють активами депутата (частка в USM 30%, в аеропорту Внуково 61,5%). Статки Андрія Скоча та його родини Forbes у 2022 році оцінив у $4,7 млрд.



Крім того, під санкціями опинилися дружина засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова ($1,7 млрд у 2022 році) Наталя та діти бізнесмена Тетяна та Фелікс Євтушенкови.



У списку також дочка члена Ради Федерації від Дагестану, мільярдера Сулеймана Керімова ($10,5 млрд у 2023 році) Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв – тезка і однофамілець ексміністра преси та інформації Дагестану, який проживає в Швейцарії. Джерела російського Forbes називають його родичем Керімова.



У список санкцій внесли й Оксану Марченко – дружину кума Володимира Путіна, підозрюваного в держзраді Віктора Медведчука.



Також у списку два уродженці Кіпру, корпоративні юристи Христодулос Вассіліадес та Деметріс Іоаннідес. Перший внесений до списку санкцій у зв'язку зі співпрацею з мільярдером Алішером Усмановим, другий – за надання послуг Роману Абрамовичу.



Водночас під санкції Великої Британії потрапив холдинг USM, започаткований Усмановим. В обґрунтуванні санкцій зазначено, що USM належить або контролюється безпосередньо чи опосередковано особою, яка "отримує вигоду від підтримки уряду Росії, а саме Алішером Усмановим", а також що USM "займається бізнесом у секторах стратегічної значущості для уряду Росії, зокрема в російському видобувному секторі та секторі комунікаційних та цифрових технологій".

Крім того, під санкції потрапили ще дві компанії, які британський уряд вважає пов'язаними із Усмановим: Curzon Square Limited та Hanley Limited. Четверту компанію Meritservus HC Limited уряд Великої Британії пов'язав із мільярдером Романом Абрамовичем.



Загалом у списку санкцій Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб та 184 юридичні особи. Майно та кошти тих, хто потрапив під санкції у Великій Британії, підлягають заморожуванню.