В Україні повернули відкритий доступ до реєстрів будівництва
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У Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та на порталі data.gov.ua вперше з початку повномасштабної війни відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Сама система не зупиняла свою роботу й авторизовані користувачі – архітектори, інженери, працівники органів контролю – мали доступ до необхідних відомостей, проте інформація не була доступною публічно.
Зазначається, що після консультацій з силовими органами було визначено перелік інформації, оприлюднення якої не становить загрозу національній безпеці. Зокрема, йдеться про:
- публічну мапу будівництва, де відображені всі нещодавно видані дозволи на проведення будівельних робіт;
- відомості по конкретному об’єкту будівництва;
- відомості про будівництво за адресою.
Водночас інформація по частині об’єктів критичної інфраструктури залишається закритою з міркувань національної безпеки.
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