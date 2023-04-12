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В Україні повернули відкритий доступ до реєстрів будівництва

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У Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та на порталі data.gov.ua вперше з початку повномасштабної війни відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Сама система не зупиняла свою роботу й авторизовані користувачі – архітектори, інженери, працівники органів контролю – мали доступ до необхідних відомостей, проте інформація не була доступною публічно.

Зазначається, що після консультацій з силовими органами було визначено перелік інформації, оприлюднення якої не становить загрозу національній безпеці. Зокрема, йдеться про:

  • публічну мапу будівництва, де відображені всі нещодавно видані дозволи на проведення будівельних робіт;
  • відомості по конкретному об’єкту будівництва;
  • відомості про будівництво за адресою.

Водночас інформація по частині об’єктів критичної інфраструктури залишається закритою з міркувань національної безпеки.

Автор: Юлiя Недашківська
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