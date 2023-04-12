Україна розпочала експорт електроенергії до Молдови та Польщі

Станом на 12 квітня Україна здійснює постачання електроенергії до Молдови та Польщі. Українська генерація повністю забезпечує потреби споживачів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галцщенко, передає пресслужба Міненерго.

За його словами, енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності, із запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні.

"У невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі", – додав міністр.

Водночас триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій області.

Як повідомлялося, 7 квітня міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Уже 10 квітня "Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.