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Зеленський схвалив рекордне збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів

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зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 9105, який передбачає рекордне збільшення видатків державного бюджету на 537,2 млрд грн.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає збільшення видатків на сектор безпеки і оборони у розмірі 518,2 млрд грн. Зокрема, 477,2 млрд грн спрямують на оплату праці, 30,2 млрд грн – на спецтехніку та обладнання, 10,8 млрд грн – на інші видатки.

Ще 19 млрд грн передбачені на резервний фонд.

Із загальних коштів Міністерство оборони отримає 372,4 млрд грн, Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія та ДСНС – 98,3 млрд грн. Головному управлінню розвідки нададуть 4,6 млрд грн, Службі безпеки – 9,3 млрд грн, Адміністрації Держспецзв'язку – 31,6 млрд грн, Службі зовнішньої розвідки – 807,6 млн грн та НАБУ – 50,6 млн грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до держбюджету 21 березня. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до держбюджету 21 березня.

Рекордная скорость... Почти месяц в носу ковырялся... Многа букав в тексте было?
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12.04.2023 10:32 Відповісти
Замість того аби провести рекордні реформи на митниці і податковій для збільшення бюджетних надходжень, Zeлений довпойоп підписує рекордні бюджетні видатки. ****, а де брати ці гроші? Друкувати і зробити інфляцію 1000%???
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12.04.2023 12:01 Відповісти
А як ще, на полі бою не здаються так дотиснем з тилу.
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12.04.2023 13:52 Відповісти
Цікавий розклад - Адміністрації Держспецзв'язку майже в 7 разів більше ніж ГУР.
Їм що, кожному по 150 000 доплата встановлена що Боневтіка обслуговують?
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12.04.2023 17:54 Відповісти
 
 