Коштів міжнародних донорів вистачить Україні до кінця року, – Мінфін США

Коштів, які надають Європейський Союз, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця 2023 року.

Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, передає Голос Америки.

За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме $115 млрд. Однак, якщо війна триватиме до кінця 2025 року – потреба зросте до $140 млрд, сказав журналістам посадовець МВФ Гевін Грей напередодні засідання.

Якщо війна триватиме далі, заявила Єллен, США співпрацюватимуть з партнерами, щоб надати те, чого потребує Україна. "Я переконана, що існує потужна двопартійна підтримка. Це стосується і наших партнерів", – каже вона.

За словами Єллен, довгострокову допомогу Україні донори координуватимуть через окрему платформу.

"На додаток до цього, ми надали кошти на нагальну відбудову, на пріоритетні потреби України, наприклад енергомережу", – додала вона. Вартість повоєнної відбудови України Світовий банк оцінює на рівні $411 млрд.

Міністерка фінансів США також привітала схвалення програми МВФ, яка стала"важливим сигналом про широку міжнародну готовність підтримувати Україну".

Як повідомлялося, виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п’ятницю, 31 березня, схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько $15,6 млрд). Уже 3 квітня Україна отримала перший транш за новою програмою у $2,7 мільярда