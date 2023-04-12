Коштів міжнародних донорів вистачить Україні до кінця року, – Мінфін США
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Коштів, які надають Європейський Союз, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця 2023 року.
Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, передає Голос Америки.
За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме $115 млрд. Однак, якщо війна триватиме до кінця 2025 року – потреба зросте до $140 млрд, сказав журналістам посадовець МВФ Гевін Грей напередодні засідання.
Якщо війна триватиме далі, заявила Єллен, США співпрацюватимуть з партнерами, щоб надати те, чого потребує Україна. "Я переконана, що існує потужна двопартійна підтримка. Це стосується і наших партнерів", – каже вона.
За словами Єллен, довгострокову допомогу Україні донори координуватимуть через окрему платформу.
"На додаток до цього, ми надали кошти на нагальну відбудову, на пріоритетні потреби України, наприклад енергомережу", – додала вона. Вартість повоєнної відбудови України Світовий банк оцінює на рівні $411 млрд.
Міністерка фінансів США також привітала схвалення програми МВФ, яка стала"важливим сигналом про широку міжнародну готовність підтримувати Україну".
Як повідомлялося, виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п’ятницю, 31 березня, схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько $15,6 млрд). Уже 3 квітня Україна отримала перший транш за новою програмою у $2,7 мільярда
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