Канада оголосила про санкції проти дев’яти білоруських банків

Канада розширює санкції проти РФ та Білорусі у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це повідомили в Офісі прем’єр-міністра Джастіна Трюдо за результатами його зустрічі з українським прем’єром Денисом Шмигалем.

"Для підтримки тиску на російський режим прем’єр-міністр Трюдо оголосив про нові санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, причетних до війни Росії проти України, зокрема кількох, пов’язаних із групою "Вагнер" і російським авіаційним сектором", – йдеться у повідомленні.

Як пише Укрінформ, санкції запроваджуються проти компанії "Конкорд менеджмент і консалтинг", яка належить засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, Липецького механічного заводу, авіакомпанії "Волга-Днепр", науково-дослідного підприємства "Сапфір" та інших.

Окрім цього, Канада запровадила санкції проти президента Татарстану Рустама Мінніханова і його дружини, а також заступника міністра оборони РФ Миколи Панкова.

Нові обмеження також зачепили дев’ять білоруських фінансових установ, серед яких Нацбанк Білорусі, "Белагропромбанк", "Статусбанк", "Пріорбанк", а також дочірні компанії російських "Сбербанку" та "ВТБ банку".

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а фізичним особам забороняється в’їзд у країну.

Від часу незаконної окупації РФ Криму Канада запровадила санкції проти понад 2400 фізичних та юридичних осіб із Росії, Білорусі та України.