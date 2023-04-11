Канада та Україна модернізували угоду про вільну торгівлю

Україна та Канада домовилися розширити Угоду про вільну торгівлю.

Участь у офіційній церемонії підписання в Торонто взяли прем’єр-міністри Канади й України Джастін Трюдо та Денис Шмигаль, передає Укрінформ..

"Зокрема, було погоджено 18 глав, 9 із яких були абсолютно новими. Вони стосуються торгівлі послугами, фінансових та телекомунікаційних послуг, інвестицій, торгівлі та гендерної рівності, корінних народів, належної регуляторної політики, розроблення та адміністрування заходів малих та середніх підприємств", – заявив Шмигаль.

За його словами, очікується, що модернізована угода сприятиме збільшенню двосторонньої торгівлі та відкриє нові економічні можливості для підприємств.

Окрім цього Канада та Україна уклали Угоду про мобільність молоді, яка полегшить молодим людям з обох держав подорожі та працевлаштування.

Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017 року й дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій. Ще в час укладення оригінальної угоди було домовлено, що в майбутньому її буде розширено на сферу послуг та інвестицій.