Росія почала експорт палива до Ірану залізницею

Згідно з трьома галузевими джерелами та експортними даними, Росія цього року вперше почала експорт палива до Ірану залізницею після того, як традиційні покупці уникали торгівлі з Москвою.

Як пише Reuters, Росія та Іран, які перебувають під санкціями Заходу, налагоджують тісніші стосунки, щоб підтримати свої економіки та підірвати санкції Заходу, які і Москва, і Тегеран вважають невиправданими.

Восени минулого року віце-прем'єр Росії Александр Новак оголосив про початок обмінних поставок нафтопродуктів з Іраном, але фактичні поставки почалися лише цього року.

У лютому та березні Росія поставила до Ірану до 30 тис. тонн бензину та дизельного палива, повідомили Reuters два джерела, знайомі з експортними даними.

Третє джерело підтвердило торгівлю, але не змогло підтвердити обсяги.

Всі обсяги постачалися залізницею з Росії через Казахстан і Туркменістан. Одне з джерел повідомило, що деякі вантажі бензину відправлялися з Ірану до сусідніх держав, зокрема до Іраку, вантажівками.

Іран є виробником нафти і має власні нафтопереробні заводи, але останнім часом його споживання перевищило внутрішнє виробництво палива, особливо в його північних провінціях, сказав трейдер на ринку нафтопродуктів Центральної Азії.

Росія постачала невеликі обсяги палива в Іран танкерами через Каспійське море, як це було в 2018 році, повідомили двоє трейдерів, знайомих із ситуацією.

Російські нафтові компанії наразі зацікавлені в експорті дизеля та бензину до Ірану залізницею, оскільки експорт морським транспортом стикається з високими фрахтовими ставками та обмеженням цін, встановленим країнами G7.

Агентство зазначає, що західні санкції щодо російських нафтопродуктів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну переформатували світові ринки палива: танкери стали ходити довшими маршрутами, а постачальники обирають екзотичні напрямки і способи транспортування.

Однак, за словами джерел, залізничний експорт стикається з вузькими місцями на маршруті.

"Ми очікуємо, що поставки палива до Ірану зростуть цього року, але ми вже бачимо кілька проблем з логістикою через перевантаженість залізниць. Це може перешкоджати зростанню експорту", — повідомило одне з джерел, знайоме з поставками до Ірану.