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Зеленський анонсував новий "потужний" санкційний список

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зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти тих, хто працює на російську агресію.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення 7 квітня, передає пресслужба Офісу президента.

За словами глави держави, новий список підсанкційних осіб готує апарат Ради національної безпеки і оборони спільно з урядом.

"Апарат РНБО разом з урядом, разом з міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію. Вони будуть заблоковані", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 1 квітня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, російських ФСБ та Мінфіну. Загалом голова держави підписав два санкційних списки, які охопили 273 людини та 380 компаній і структур.

Автор: Юлiя Недашківська
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Не можу бачити цю неголену симітську пику, а від його гуснявого голосу просто нудить.
Відлучіть вже, будь ласка, цього індивідуума від мікрофону та не пускайте на телеканали щоб зупинити цей потік беззмістовної балаканини.
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08.04.2023 12:59 Відповісти
 
 