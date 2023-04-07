Україна відновлює експорт електроенергії в ЄС
Новини БізнесЦензор Енергетика
Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.
Про це йдеться в телеграм каналі Міненерго.
"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", - зазначив міністр Галущенко.
Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.
Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.
Як повідомлялося, у січні-жовтні 2022 року Україна збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,5 раза або на $326,9 млн, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $542,514 млн.
Будь ласка, зачекайте...
Ціни в Європі на комуналку високі, бо там інші доходи. З нашими й поряд не стояли.
Колись були розрахунки, що на комуналку повинно йти до 25% відсотків від доходів домогосподарства (квартири, будинки). У нас зараз зроблять 125%.
На рахунок дотацій - у нас 90% населення підпадуть під дотації. А Ви ще спробуйте їх отримати. Бажаю спробувати.
І взагалі, чому держава ставить свій народ при цій владі постійно в якісь дикі умови виживання??
Прийшов до влади чотириразовий уклоніст, з купленим дипломом юриста, в треуголці й на коні і розповідає, що він ще очуєнний економіст..ну так, для себе..Боневтік Оманич такий..
Зараз піднімуть електрику до рівня Європи, тепло й гарячу воду у 2.5 рази. Це за собою потягне здорожчення всього, в тому числі й палива. А зростання цін на паливо підніме ціни на все інше по другому колу. Це безкінечний процес. Потім почнуть печатати гроші, які швидко знеціняться, піднімати соціальні виплати, знову печатати папірці..
Просто як каже депутатка Третякова - люди в нас низької якості й діти такіж самі. Нічо, піпл все схаває.
Електроенергія, це не огірки, її не можна консервувати у банки.
Якщо є надлишок поточного виробництва електроенергії, то його треба кудись дівати.
Не шукайте зраду там, де її немає.
Це амортвідрахування /ке кошти на відновлення /
Звідти і відновлюють техніку
Для'' общего. развития,, читайте ''капітал ''ф єнгельса к маркса
Там на пальцях показана природа капітала