БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
649 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
3 835 46
Енергоатом (1089) електроенергія (2945) Укренерго (1368) ENTSO-E (71)

Україна відновлює експорт електроенергії в ЄС

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія,експорт

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

Про це йдеться в телеграм каналі Міненерго.

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", - зазначив міністр Галущенко.

Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин.

Як повідомлялося, у січні-жовтні 2022 року Україна збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,5 раза або на $326,9 млн, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $542,514 млн.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+14
То продовжуйте! За рахунок підвищення цін для українських споживачів, заганяючи все глибше у злидні й руйнуючи малий бізнес
показати весь коментар
07.04.2023 21:35
+13
показати весь коментар
07.04.2023 22:09
+9
...а що, у нас вже все полагодили і усім достатньо електроенергії?
показати весь коментар
07.04.2023 21:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То продовжуйте! За рахунок підвищення цін для українських споживачів, заганяючи все глибше у злидні й руйнуючи малий бізнес
показати весь коментар
07.04.2023 21:35 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2023 22:09 Відповісти
Президенту Российской Федерации?
показати весь коментар
08.04.2023 01:34 Відповісти
а хіба у нас свого ЗЄ немає, наш, Вєлічайший за Тємнєйшего

показати весь коментар
09.04.2023 15:03 Відповісти
Ціна на електроенергію повинна перекривати її собівартість,включаючи сонячну енергію. При цьому незахищені споживачі мають мати дотації. Зараз ціна така маленька, що навіть не перекриває собівартість на атомній електростанції. Інакше ми так і будем повністю залежати від спроможності росії розбити трансформатори на атомних розподільчиї вузлах і про будь який розвиток альтернативної енергетики можем забути.. До речі це саме представники росіїї в Україні постійно просувають тези про супердешеві ком послуги. Недавній приклад -демонстрації в молдові за БЕЗОПЛАТНІ комунальні послуги, влаштовані проросійськими партіями.
показати весь коментар
09.04.2023 08:33 Відповісти
Тобто, всі роки енергетика через населення була збитковою?)) Це абсурд. Чому б тоді олігархат зі шкури пнувся привласнити всю енергетику.

Ціни в Європі на комуналку високі, бо там інші доходи. З нашими й поряд не стояли.

Колись були розрахунки, що на комуналку повинно йти до 25% відсотків від доходів домогосподарства (квартири, будинки). У нас зараз зроблять 125%.

На рахунок дотацій - у нас 90% населення підпадуть під дотації. А Ви ще спробуйте їх отримати. Бажаю спробувати.

І взагалі, чому держава ставить свій народ при цій владі постійно в якісь дикі умови виживання??

Прийшов до влади чотириразовий уклоніст, з купленим дипломом юриста, в треуголці й на коні і розповідає, що він ще очуєнний економіст..ну так, для себе..Боневтік Оманич такий..
показати весь коментар
09.04.2023 09:39 Відповісти
Вона не була збитковою через те що вироблявся ресурс атомних станцій. Добре хай буде по 5 коп електрика але тоді окремим рядком -фінансування ППО патріот над кожним трансформатором та кошти на запасні трансформатори. Ну тоді вже 50грн за квт получиться..Може краще платити 7грн і мати альтернативні джерела а малоймущим помагати як не можуть платити.
показати весь коментар
09.04.2023 10:06 Відповісти
Ну бажаю Вам отримати ті дотації.
показати весь коментар
09.04.2023 13:17 Відповісти
А от це вже питання яке до комунізму не має відношення. Є приклад Німеччини Польщі, де близько 20відсотків населення отримує дотації. Просто скопіюйте систему. А ціни на електрику мають бути такі щоб було вигідно розвивати альтернативні види енергетики.
показати весь коментар
09.04.2023 13:22 Відповісти
До чого комунізм? Я при Незалежній мала змогу з декретних за комуналку сплачувати.

Зараз піднімуть електрику до рівня Європи, тепло й гарячу воду у 2.5 рази. Це за собою потягне здорожчення всього, в тому числі й палива. А зростання цін на паливо підніме ціни на все інше по другому колу. Це безкінечний процес. Потім почнуть печатати гроші, які швидко знеціняться, піднімати соціальні виплати, знову печатати папірці..
показати весь коментар
09.04.2023 15:02 Відповісти
Марина ціна на електроенергію в Україні зараз така як в придністровї. А знаєте звідки придністровя бере електроенергію? Там іде велика газова труба з росії до газової електростанції. ФСБ дає їм газ, безплатно. Борг записує на Молдову. Ця горда "республіка" продає електроенергію в Молдову по світових цінах- на це власне і існує, а решту споживає сама..Отже, для того щоб у нас була така сама ціна на електроенергію, потрібно звідкись взяти 20-30 труб з безплатним газом. У вас є ідеї? Нам напевно вони не дадуть безплатно. Друг росіїї янукович платив за газ мільярд доларів в місяць. Безплатний газ оже бути лише за здачу територій і васальну залежність...Ну і то тимчасово.
показати весь коментар
09.04.2023 15:35 Відповісти
Я Вас зрозуміла. Ми говоримо про різні речі. Треба спочатку усунути причини, а потім займатись наслідками. Чи Ви вважаєте, що на даному етапі зарплатні з преміями у ДТЕКу, Нафтагазі й в інших подібних структурах може нараховуватись десятками й сотнями мільйонів?? А чому керівництво не може пару років посидіти без премій й по зарплатні урізати апетити?? Якщо всім тим керівникам отаких організацій, міністерств, відомств, депутатам всіх рівнів зробити зарплатню, як обіцяв великий Боневтік Оманич - щоб през жив на зарплатню вчителя, арештувати рахунки й майно особливо борзих, то ми років 50 забудемо про ту комуналку..

Просто як каже депутатка Третякова - люди в нас низької якості й діти такіж самі. Нічо, піпл все схаває.
показати весь коментар
09.04.2023 16:22 Відповісти
Будь ласка,ціфри по собівартості на АЕС та джерело.
показати весь коментар
09.04.2023 17:21 Відповісти
...а що, у нас вже все полагодили і усім достатньо електроенергії?
показати весь коментар
07.04.2023 21:45 Відповісти
В тебе зараз нема електроенергії?
показати весь коментар
07.04.2023 22:06 Відповісти
Дорстатньо, навіть перебір. Про це вже говорять з березня, дивно, що не чули.
показати весь коментар
07.04.2023 22:44 Відповісти
Генерации избыток, а что там с распределительными сетями к дефициту не имеет никакого отношения
показати весь коментар
08.04.2023 01:36 Відповісти
Ото вже ахметка заробить
показати весь коментар
07.04.2023 21:52 Відповісти
Це ж добре. Мильонери-українці, це здобуття!
показати весь коментар
07.04.2023 22:01 Відповісти
Його зоряний час. І від Заходу допомога тече рікою, і з українців тарифи виб'є, і на шару свою совкову енергосистему оновить для експорту.
показати весь коментар
07.04.2023 22:45 Відповісти
Шо значить "його"? Це зоряний час для всіх українців. Ахмєтов крєпкій господарник.
показати весь коментар
07.04.2023 23:07 Відповісти
От було б непогано для ДБР та СБУ дослідити а звідки ноги ростуть у бізнесу РЛА. Є велике підозріння що РЛА зявився на горизонті як козачок МВС Маскви. Бо коли журналісти спробували дізнатися в якому ВУЗі навчався РЛА то виявилося що в ніякому а диплом купив або отримав від кураторів з Маскви
показати весь коментар
08.04.2023 03:04 Відповісти
А коли інши спробували дізнатися, шо це за "журналісти", виявилося, що це брехуни з лаптєрогою акредітацією.Кстати, предмет "Политэкономия" я вообще изучал заочно и сдал его между прочим.
показати весь коментар
08.04.2023 11:12 Відповісти
У холуя Ани Ахметовой і нік відповідний.
показати весь коментар
10.04.2023 05:17 Відповісти
"Дмитрий"
показати весь коментар
12.04.2023 15:53 Відповісти
Ох і днище
показати весь коментар
07.04.2023 21:52 Відповісти
Враховуючи, скільки грошей та обладнання виділили США, ЄС, Канада, Японія та інші - відбудовувати є за що та є чим, відповідно, є і можливість продавати електроенергію. А отже, немає жодних причин підвищувати тарифи для населення, яке просто не потягне, адже зі збільшенням тарифу, ціни (які і так зростають щодня), зростатимуть ще більше. Крім цього підвищення тарифів призведе до зменшення конкурентноздатності і остаточно доб'є ті залишки української промисловості яка змогла протриматися у ці важкі часи.
показати весь коментар
07.04.2023 22:02 Відповісти
Досить скиглити, тарифи підвищували безліч разів, усі довольні.
показати весь коментар
07.04.2023 23:09 Відповісти
Це працює лише до того моменту поки росія не накопичить достатьо кинжалів щоб розбити всі трансформатори на атомних підстанціях.Потім наступить камінний вік з вашими підходами. Ціна потрібна така щоб розвивалась альтернативна енергетика.
показати весь коментар
09.04.2023 08:41 Відповісти
Що ти з шобли, яка присмокталися до української енергетики, тут вже всі зрозуміли.
показати весь коментар
10.04.2023 05:18 Відповісти
дтэкный или минэнэргный?
показати весь коментар
10.04.2023 14:57 Відповісти
***, нарід, ви фізику в школі вчили?
Електроенергія, це не огірки, її не можна консервувати у банки.
Якщо є надлишок поточного виробництва електроенергії, то його треба кудись дівати.
Не шукайте зраду там, де її немає.
показати весь коментар
07.04.2023 22:13 Відповісти
подивимось на тебе через місяць за новими тарифами... херус не заради гічого нарисувався в інформпросторі...
показати весь коментар
07.04.2023 22:17 Відповісти
Він з ботів від енергомафії.
показати весь коментар
07.04.2023 22:18 Відповісти
Тау і в Голодомор пшениця забрана в людей частково згнила, бо мета була не скільки експорт, а покарання українців.
показати весь коментар
07.04.2023 22:23 Відповісти
Найцікавішим є те, що грошей від того експорту в бюджет потрапить нуль цілих фуй десятих долара. А світло під різними приводами знову будуть вимикати.
показати весь коментар
07.04.2023 23:23 Відповісти
Не бреши, Ахмєтов платить податки.
показати весь коментар
07.04.2023 23:42 Відповісти
А ти впевнений, псих?
показати весь коментар
08.04.2023 00:00 Відповісти
тебя в гугле забанили, слопатоед?
показати весь коментар
08.04.2023 00:11 Відповісти
В частности, ДТЭК в 2021 году заплатил налогов на 31,9 млрд грн, капитальные инвестиции составили 23,4 млрд грн.
показати весь коментар
08.04.2023 00:12 Відповісти
ну,і є ще дуріки які думають що світло до нового року відключали через обстріли ?
показати весь коментар
08.04.2023 08:05 Відповісти
Кіловат/година - Ватт перевернувся в домовині
показати весь коментар
08.04.2023 15:41 Відповісти
Економісти -- есть такая статья в стоімості 1квт
Це амортвідрахування /ке кошти на відновлення /
Звідти і відновлюють техніку
Для'' общего. развития,, читайте ''капітал ''ф єнгельса к маркса
Там на пальцях показана природа капітала
показати весь коментар
08.04.2023 18:33 Відповісти
Україна чи Ахметов?
показати весь коментар
09.04.2023 20:36 Відповісти
 
 